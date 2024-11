Tylko do 30 listopada 2024 r. można składać wnioski o dodatkowe wsparcie na uczniów do 24 roku życia 150 lub 300 zł. Jest jeden wyjątek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych do 30 listopada 2024 r. przyjmuje wnioski o świadczenie z programu "Dobry start" (150 lub 300 zł). Jest jednak jeden wyjątek, w którym wniosek o dodatkowe pieniądze można złożyć później. Jaki?

Świadczenie "Dobry start" przysługuje na każdego ucznia w wieku od 7 do 20 lat. W przypadku uczących się dzieci niepełnosprawnych, przysługuje na ucznia do lat 24. Świadczenie to wynosi 300 zł i wypłacane jest na rachunek bankowy wskazany we wniosku. W przypadku opieki naprzemiennej, każdy z rodziców może otrzymać połowę świadczenia, czyli 150 zł. Wnioski o świadczenie "Dobry start" można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS, PUE ZUS, portalu Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną.

Kto może złożyć wniosek o świadczenie "Dobry start"

Wniosek o świadczenie "Dobry start" może złożyć:

rodzic jeśli dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców, z wnioskiem o świadczenie powinien wystąpić jeden z nich. Jeśli oboje złożą wniosek, świadczenie otrzyma ten, który zrobił to jako pierwszy, jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli drugi rodzic również złoży wniosek ustalimy, kto sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem i temu rodzicowi wypłacimy świadczenie. jeśli dziecko – zgodnie z orzeczeniem sądu – jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, każdy z nich może złożyć wniosek i otrzymać świadczenie dobry start w wysokości 150 zł.

opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,

opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem,

osoba ucząca się, czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma ustalone alimenty od nich,

osoba usamodzielniana, czyli osoba, która opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Warto pamiętać, że świadczenie to przysługuje także na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tych przypadkach wniosek o świadczenie "Dobry Start" może złożyć:

rodzina zastępcza,

osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,

dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,

dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Tylko do 30 listopada 2024 r. można składać wnioski o dodatkowe wsparcie na uczniów do 24 roku życia. Jest jeden wyjątek

ZUS rozpoczął zbieranie wniosków z początkiem lipca. Termin składania wniosków upływa 30 listopada. Jest jednak jeden wyjątek. Wniosek o świadczeni z programu "Dobry start" można złożyć po 30 listopada tylko w przypadku, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada 2024 r. W takim przypadku należy złożyć wniosek o to świadczenie za pośrednictwem portalu PUE ZUS.