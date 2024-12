Ile na dziecko w 2025 r. możesz dostać z ZUS. Pieniądze tylko na wniosek rodzica, więc nie przegap terminu. Warto sprawdzić jakie świadczenia w 2025 r. przysługują z ZUS oraz w jakich terminach należy złożyć wniosek, żeby otrzymać dodatkowe fundusze.

Poniżej prezentujemy listę świadczeń, o które mogą wystąpić rodzice i opiekunowie dzieci. Każde ze świadczeń wypłacane jest na wniosek zainteresowanego. Należy jednak spełniać określone warunki takie jak np. wiek dziecka na które występuje się o dane świadczenie.

Ile na dziecko w 2025 r.: 800 plus

Świadczenie wychowawcze 800+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Nie trzeba spełniać kryterium dochodowego, by uzyskać to świadczenie. Świadczenie to może pobierać matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka. Wniosek o świadczenie wychowawcze można składać do ZUS jedynie drogą elektroniczną poprzez: aplikację mZUS, portal Emp@tia oraz poprzez bankowość elektroniczną.

Warto pamiętać, że część rodziców pobierających 800+ na swoje dzieci może liczyć się w następnym roku z kontrolą ZUS. A to wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw z 15 maja 2024 r., która wprowadza dodatkowy warunek do przyznania i wypłaty świadczenia wychowawczego obywatelom Ukrainy. Chodzi o to, by dziecko realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. Więcej o kontrolach można przeczytać w artykule: Kontrola i weryfikacja przyznawania i wypłacania świadczenia 800 plus. Od kiedy? Jak będzie wyglądała?

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na dany okres świadczeniowy. Aktualnie można składać wnioski na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. Od 1 lutego 2025 r. wnioski będzie można składać na kolejny okres świadczeniowy, tj. na okres od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r. By zachować ciągłość wypłaty 800+ i otrzymać świadczenie w czerwcu 2025 r., należy złożyć wniosek najpóźniej do 30 kwietnia 2025 r.

Ile na dziecko w 2025 r.: 300+

Rodzice uczniów, oprócz złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze, mogą także raz w roku wystąpić o dodatkowe 300 zł z programu "Dobry start". Są to pieniądze, które mają wspomóc rodzinne budżety w trakcie przygotowywania wyprawki szkolnej na kolejny rok. O to świadczenie można wystąpić na ucznia w wieku od 7 do 20 roku życia, lub do 24 roku życia – w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Warunkiem jest kontynuacja nauki w szkole lub w szkole wyższej. Świadczenie to przysługuje także na dzieci znajdujące się w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. Wypłacane jest na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Nie podlega ono egzekucjom i jest zwolnione z opodatkowania.

W tym roku minął już czas na złożenie wniosków. Tylko nieliczne osoby spełniające określone warunki mogą wystąpić o to świadczenie po 30 listopada 2024 r. Więcej informacji o tym, kto jeszcze może wystąpić o to świadczenie po terminie, znajduje się w artykule: 400 zł na dziecko do 24 roku życia w 2025 r.

Wnioski o świadczenie z programu "Dobry start" będzie można składać od 1 lipca 2025 r. Nabór wniosków zakończy się 30 listopada 2025 r. Wniosek o to świadczenie będzie można złożyć przez aplikację mZUS, portal PUE ZUS, portal Emp@tia, a także przez bankowość elektroniczną. Tak jak w 2024 r., niektóre osoby będą mogły złożyć wniosek po terminie.

Ile na dziecko w 2025 r.: od 500 do 1500 zł

Program "Aktywny Rodzic" jest najnowszym programem wsparcia dla rodziców. Chodzi o wsparcie rodzicó i opiekunów najmłodszej grupy dzieci. Świadczenia z tego programu przeznaczone są dla rodziców dzieci do lat trzech. Program obejmuje trzy świadczenia: „Aktywnie w domu”, „Aktywnie w żłobku” oraz „Aktywni rodzice w pracy”. To ostatnie znane jest także jako „babciowe”. Od 3 stycznia 2025 r. zmienią się terminy dotyczące przyznawania świadczeń. Chodzi o wypłaty z wyrównaniem. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: ZUS planuje dwie wypłaty świadczeń z programu "Aktywny rodzic" jeszcze w grudniu 2024 r. Od 3 stycznia 2025 r. inne terminy na złożenie wniosków!

Świadczenie aktywnie w domu

"Świadczenie aktywnie w domu" przysługuje w wysokości 500 zł. O to świadczenie mogą wystąpić rodzice lub opiekun faktyczny dziecka na dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Przysługuje ono niezależnie od dochodu w rodzinie. Więcej o tym świadczeniu można znaleźć w artykule: Do 500 zł dla rodziców dzieci od 12 do 36 miesiąca życia. Wnioski można składać od 1 października 2024 r.

Świadczenie aktywnie w żłobku

"Świadczenie aktywnie w żłobku" przysługuje w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko, lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego, do 1900 zł miesięcznie. Wystąpić o nie mogą rodzice dziecka, opiekunowie prawni lub osoby, którym sąd powierzył opiekę nad dzieckiem na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub jest objęte opieką dziennego opiekuna. Przysługuje do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy trzy lata, a w przypadku, gdy objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe lub utrudnione – do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata. Nie ma dolnej granicy wiekowej, oznacza to, że jeżeli dziecko pójdzie do żłobka przed ukończeniem 12 miesięcy, opiekun tego dziecka może wystąpić o to świadczenie. Więcej o świadczeniu można znaleźć w artykule: Od 1500 zł do 1900 zł dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobka. Wnioski można składać od 1 października 2024 r.

Świadczenie aktywni rodzice w pracy

"Świadczenie aktywni rodzice w pracy" tak jak świadczenie aktywnie w żłobku przysługuje w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko, lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego, do 1900 zł miesięcznie. Przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka na każde dziecko w wieku od 12 do 35. miesiąca życia. Świadczenie to jest zależne od aktywności zawodowej rodziców. Przysługuje w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie osiągają przychód, którego podstawa wymiaru składek wynosi co najmniej 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 lipca 2024 r. wynosi 4300 zł. Od 1 stycznia 2025 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie wynosiła 4666 zł. W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, świadczenie przysługuje pod warunkiem podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu od podstawy wynoszącej co najmniej 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Więcej o tym świadczeniu można znaleźć w artykule: Od 1500 zł do 1900 zł dla rodziców dzieci od 12 do 36 miesiąca życia. Czy trzeba zawierać umowę aktywizującą?

Ile na dziecko w 2025 r.: zasiłki

Warto także pamiętać o tym, że pracownicy-rodzice mogą także liczyć na szereg zasiłków przyznawanych na opiekę nad dzieckiem już od pierwszego dnia po porodzie, na opiekę nad dziećmi zdrowymi, a także na opiekę nad dziećmi chorymi. Więcej na temat przysługujących zasiłków można znaleźć w artykule: 7 zasiłków, które można dostać w 2025 r. i 2026 r.