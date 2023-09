14 października 2023 r. mija termin na udzielenie dotacji. Wysokość uzależniona od klasy do której uczęszcza uczeń. Klasy IV - 185 zł na ucznia, klasy V i VI - 238 zł na ucznia, klasy VII i VIII - 330 zł na ucznia

Corocznie przyznawana jednostkom samorządu terytorialnego dotacja celowa na zakup szkołom podstawowym i artystycznym podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych umożliwia uczniom tych szkół bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.

14 października 2023 r. mija termin na udzielenie dotacji

Uprzejmie przypomnimy o zbliżającym się końcowym terminie, tj. do 15 września 2023r. składania wniosku przez jednostkę samorządu terytorialnego do wojewody o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. Dla złożonych przez jst wniosków o udzielenie dotacji w terminie od 13 lipca do 15 września 2023r. wojewoda udziela dotacji w terminie do dnia 14 października 2023 r.