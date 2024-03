Czy można nie zdać ustnej matury? Sprawdź, co się zmieniło w roku szkolnym 2023/2024.

Czy aby zdać maturę, wystarczy zdać egzaminy pisemne? Czy każdy abiturient musi przystąpić do egzaminów ustnych, skoro nie mają one znaczenia przy rekrutacji na studia?

Czy trzeba zdawać egzaminy ustne na maturze?

Ustne egzaminy to ta część egzaminu dojrzałości, której uczniowie obawiają się zwykle najbardziej. Często też zadają sobie pytanie o sens przeprowadzania tej części matury. Wyniki z egzaminów ustnych nie są bowiem brane pod uwagę podczas rekrutacji na studia wyższe, a więc z punktu widzenia zdających nie są potrzebne.

W 2024 r. ustne egzaminy maturalne będą się odbywały w okresie od 11 do 25 maja. Każdy maturzysta będzie miał obowiązek przystąpić do ustnego egzaminu z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Jak wygląda egzamin ustny na maturze?

Na egzamin ustny z języka polskiego przewidziano 30 minut. Abiturient wylosuje dwa pytania. Jedno z nich będzie pytaniem z puli tzw. pytań jawnych i będzie dotyczyło lektur obowiązkowych. W roku szkolnym 2023/2024 lista pytań jawnych została ograniczona do 110. Drugie z pytań będzie odnosiło się do zagadnień związanych z literaturą, kulturą i językiem. Pierwsze 15 minut z przysługujących mu 30, zdający poświęci na przygotowanie odpowiedzi, kolejne 15 na jej przedstawienie i rozmowę z komisją egzaminacyjną.

Egzamin ustny z języka obcego nowożytnego jest o połowę krótszy niż ten z języka polskiego i trwa tylko 15 minut. Zdający wylosuje zestaw egzaminacyjny składający się z 3 zadań, przeprowadzi z komisją ok. dwuminutową rozmowę wstępną, a następnie przystąpi do ich wykonania. Zadania będą polegały na:

- wcieleniu się przez zdającego i egzaminującego w role wskazane w poleceniu do zadania i przeprowadzeniu rozmowy,

- opisaniu wylosowanej ilustracji oraz odpowiedzi na związane z nią pytania egzaminujących,

wypowiedzi na podstawie materiału stymulującego i udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania.

Jak są oceniane egzaminy ustne na maturze?

Na obowiązkowym egzaminie ustnym z języka polskiego zdający może uzyskać łącznie 30 punktów, w tym:

- od 0 do 16 za aspekty merytoryczny wypowiedzi,

- od 0 do 4 za kompozycję wypowiedzi,

- od 0 do 6 za aspekt merytoryczny wypowiedzi podczas rozmowy z egzaminującymi,

- od 0 do 4 za zakres i poprawność środków językowych w wypowiedziach oraz podczas rozmowy.



Również w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego zdający może zdobyć łącznie 30 punktów, w tym:

- od 0 do 6 punktów za sprawność komunikacyjną (ocenianą za każde zadanie osobno, a więc łącznie do 18 punktów),

- od 0 do 4 punktów za zakres środków leksykalno-gramatycznych (dla wszystkich wypowiedzi),

- od 0 do 4 punktów za poprawność środków leksykalno-gramatycznych (dla wszystkich wypowiedzi),

- od 0 do 2 punktów za wymowę (dla całej wypowiedzi),

- od 0 do 2 punktów za płynność wypowiedzi (dla całej wypowiedzi).

Czy można nie zdać ustnej matury?

Warunkiem zdania matury jest uzyskanie wymaganego minimum 30% z każdego z egzaminów z przedmiotów obowiązkowych oraz przystąpienie do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia). Obowiązek uzyskania wymaganych 30% dotyczy więc także obowiązkowych egzaminów ustnych. Jak z tego wynika, matury ustnej z obowiązkowych przedmiotów można nie zdać i egzaminy te mają wpływ na uzyskanie świadectwa dojrzałości.