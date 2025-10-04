REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Urlop za lata pracy: (2+2) dni urlopu albo (2+2+2) albo (2+2+2+2) albo (2+2+2+2+2) [Co z projektem ustawy?]

Urlop za lata pracy: (2+2) dni urlopu albo (2+2+2) albo (2+2+2+2) albo (2+2+2+2+2) [Co z projektem ustawy?]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 października 2025, 20:52
[Data aktualizacji 04 października 2025, 20:52]
opracował Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Urlop za staż: (2+2) dni urlopu albo (2+2+2) albo (2+2+2+2) albo (2+2+2+2+2) [Co z projektem ustawy?]
Urlop za staż: (2+2) dni urlopu albo (2+2+2) albo (2+2+2+2) albo (2+2+2+2+2) [Co z projektem ustawy?]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W kwietniu 2024 r. Ministerstwo Rodziny zadeklarowało wprowadzenie nowej instytucji do prawa polskiego. To dodatkowy urlop wypoczynkowy (względem 20 albo 26 dni urlopu z kodeksu pracy). Wymiar tego urlopu wynosi 2 dni za każde 5 lat pracy (uwzględniając też okres edukacji). Nowe przepisy będą (o ile propozycję MRPiPS zaakceptuje premier Donald Tusk) adresowane tylko do opiekunów i opiekunek dzieci do lat trzech pracujący w żłobkach. Propozycja spowodowała dyskusję w Internecie. I mocne podniesienie przez Internautów pytania: "Dlaczego taki urlop tylko dla opiekunek i opiekunów, czyli jednej kategorii pracowników? Co z innymi pracownikami".

Pomysł jest prosty. Za każde 5 lat pracy dwa dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego. I co ważne, następuje kumulacja tych 2 dni co 5 lat. W efekcie powstaje taki algorytm nowego urlopu:

REKLAMA

Dodatkowy urlop wypoczynkowy obliczalibyśmy w ten sposób:

  • 5 lat pracy – 2 dni
  • 10 lat pracy – 4 dni (2+2)
  • 15 lat pracy – 6 dni (2+2+2)
  • 20 lat pracy – 8 dni (2+2+2+2)
  • 25 lat pracy – 10 dni (2+2+2+2+2)

Każdy z ww. dni urlopu jest płatny tak jak "normalny" urlop wypoczynkowy.

Polecamy VAT 2025. Podatki część 2

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

5 lat pracy – 2 dni, 10 lat pracy – 4 dni, 15 lat pracy - 6 dni, 20 lat pracy – 8 dni, 25 lat pracy – 10 dni

Zobaczmy jak to mogłoby wyglądać dla pracownika ze stażem pracy 25 lat.

Przykład

Jan Kowalski ma 25 lat stażu pracy (uwzględniając w tym studia 8 lat). Dodatkowy urlop wynosi 10 dni. Całościowy urlop to 26 dni (obecny urlop) + 10 dni (przyszły dodatkowy urlop). Łącznie 36 dni w roku kalendarzowym. Dodatkowy urlop otrzymujemy z (2+2+2+2+2).

Aktualizacja artykułu: Rząd o pracach nad nowym typem urlopu: https://kadry.infor.pl/urlopy/6699675,zapytalismy-rzad-co-sie-dzieje-z-urlopem-w-formule-2-dni-urlopu-za-5-lat-pracy-4-dni-za-10-lat-6-dni-za-15-lat-itd.html

Ruchomy urlop za staż pracy [Nowa instytucja w prawie]

Wymiar urlopu miałby charakter ruchomy w tym znaczeniu, że zwiększa się co 5 lat o 2 dni. Ale to nie musi być reguła. Równie dobrze przyrost urlopu może być skokowy. 

Np. dla niektórych pracowników byłaby formuła "5 dni za 5 lat". Dodatkowy urlop wypoczynkowy obliczalibyśmy w poniższy sposób (nową regułę dla 25 lat pracy boldujemy):

  • 5 lat pracy – 2 dni
  • 10 lat pracy – 4 dni (2+2)
  • 15 lat pracy – 6 dni (2+2+2)
  • 20 lat pracy – 8 dni (2+2+2+2)
  • 25 lat pracy – 13 dni (2+2+2+2+5)

Dla 25 lat pracy zwiększenie urlopu następowałoby o 5 dni. Dlaczego tak? To premia za wiek, staż pracy, doświadczenie. Zmodyfikujmy o tą regułę przykład nr 1. 

Przykład 2

Jan Kowalski ma 25 lat stażu pracy (uwzględniając w tym studia 8 lat). Dodatkowy urlop wynosi 13 dni. Całościowy urlop to: 26 dni (obecny urlop) + 13 dni (przyszły dodatkowy urlop) = 39 dni w roku kalendarzowym. Dodatkowy urlop otrzymujemy z (2+2+2+2+5).

Zobacz również:

Promocja tekstu - polecamy artykuł: Czy można pozbawić spadku za brak alimentów? Przepisy się zmieniły

Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami
Autopromocja

Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami

Sprawdź

Czy i kiedy dodatkowe 10 dni urlopu dla wszystkich pracowników ze stażem od 5 do 25 lat?

W kwietniu 2024 r. w Internecie pojawiło się pytanie: "Dlaczego tylko pracownicy żłobków? Czy taki urlop nie powinien być dla wszystkich? Pytanie jest wciąż aktualne. Być może rozwiązania podobne do tego urlopu to alternatywa dla 4-tygodniowego tygodnia pracy, który - jako koncepcja - jest znany już chyba każdemu z nas. W przypadku obu instytucji następuje zmniejszenie wymiaru pracy.

Wady nowego typu urlopu?

Koszt zatrudnienia pracownika w wieku 45-50 lat wynosi więcej niż pracownika w wieku 30 lat. Może to pogarszać perspektywy zawodowe osób zbliżających się do wieku emerytalnego.

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
System kaucyjny okrada z wartości puszek i butelek. Tracisz 7 groszy
04 paź 2025

Polacy oskarżają nowy system kaucyjny o kradzież wartości puszek. To około 8 groszy na puszce. Tyle można szacunkowo otrzymać za nią w skupie złomu (za 1 kg około 5 zł, na kilogram wchodzi około 65-70 puszek o wadze około 14-16 gram, co daje 8 groszy za puszkę). Oczywiście prawie nikt nie oddaje puszek na złom. I dla Kowalskiego 8 groszy to pomijalne kwoty. Chodzi jednak też o zasady.
Tylko jeden wyrok w pełni zwycięski dla emeryta. Choć ZUS przegrał już 176 spraw w sądach [Przeliczanie emerytur]
04 paź 2025

W sądach cywilnych (okręgowych i apelacyjnych) ZUS przegrał prawie 200 spraw z emerytami. To już seria. To konsekwencje braku publikacji wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. SK 140/20. I zmuszenia poszkodowanych emerytów do pójścia do sądów. Szacuje się, że liczba osób poszkodowanych pomniejszeniem emerytury w okresie 2013 - 2025 r. może wynosić nawet 150 000 - 200 000 osób. Więc 200 spraw przegranych przez ZUS to kropla w morzu.
1300 plus co miesiąc dla wszystkich? Ministerstwo Finansów oszacowało koszty propozycji na 480 mld zł rocznie
04 paź 2025

1300 zł plus, czyli bezwarunkowy dochód podstawowy w kwocie 1300 złotych na każdego dorosłego obywatela kosztowałby 480 mld zł rocznie. Tak wynika z odpowiedzi wiceministra finansów Juranda Dropa na interpelację poselską. Dodał, że Ministerstwo Finansów nie planuje obecnie wprowadzenia takiego rozwiązania.
Dodatkowe emerytury w 2026. Dla kogo czternastka, czy będzie piętnastka, ile wyniosą wypłaty?
03 paź 2025

Dodatkowe świadczenia dla seniorów, takie jak 13. i 14. emerytura, na stałe weszły do kalendarza wypłat z ZUS. Jednak z każdym rokiem pojawiają się pytania o zasady ich przyznawania oraz o to, czy kalendarz wypłat zostanie rozszerzony o kolejne świadczenia. Czy w 2026 r. seniorzy mogą liczyć na czternastkę i czy piętnastka faktycznie stanie się nowym, stałym dodatkiem do emerytury?

REKLAMA

Renta socjalna a praca. Kiedy świadczenie przepada
03 paź 2025

Wiele osób z niepełnosprawnością obawia się, że podjęcie pracy może oznaczać utratę renty. W tym artykule obalamy najczęstsze mity i wyjaśniamy, jak praca zarobkowa wpływa na prawo do renty socjalnej.
Emerytura dla kobiet po urodzeniu dziecka w 2025 i 2026 r. Jak ZUS liczy lata po urlopie macierzyńskim?
03 paź 2025

Narodziny dziecka, urlop macierzyński, rodzicielski, powrót do pracy – dla większości kobiet to czas intensywnych zmian. W tym natłoku spraw łatwo przeoczyć pewien kluczowy szczegół, który może zaważyć na przyszłości finansowej. Chodzi o Twoje składki emerytalne, które po powrocie do pracy nie zawsze są naliczane w prawidłowy sposób. ZUS nie zrobi tego za Ciebie. Musisz wziąć sprawy w swoje ręce.
Obowiązek zgłoszenia wykorzystania seksualnego dziecka – art. 240 Kodeksu karnego. Co grozi za brak reakcji?
03 paź 2025

Państwowa Komisja ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 rozpoczęła kampanię społeczną, która wprost uderza w problem społecznej obojętności wobec krzywdzenia dzieci. Hasło przewodnie brzmi: "Po czyjej jesteś stronie, gdy milczysz?".
Dostałeś 300 złotych z Dobrego Startu? To nie koniec. Do końca października możesz się starać jeszcze o ponad 400 złotych
03 paź 2025

Wielu rodziców skarży się 300 złotych, które otrzymują w ramach świadczenia Dobry Start to kropla w morzu potrzeb. Ceny rosną, a koszty utrzymania są coraz trudniejsze do pokrycia z domowych budżetów.

REKLAMA

Dlaczego ludzie nie ubiegają się o przysługujące im pieniądze? ZUS wypłacił już ponad 1 miliard złotych, ale wiele osób wciąż nie złożyło wniosku
03 paź 2025

ZUS wypłacił już ponad miliard złotych, ale wielu uprawnionych wciąż nie złożyło jeszcze wniosku. Dlaczego ludzie nie ubiegają się o przysługujące im pieniądze? Pozostało niewiele czasu, ale wciąż jeszcze można dostać należną pomoc.
Kontrole na granicy z Litwą i Niemcami aż do 4 kwietnia 2026 r. Jakie obostrzenia dla Polaków?
03 paź 2025

Zmiany na granicach potrwają zdecydowanie dłużej. Nowe rozporządzenie zaczyna obowiązywać od 5 października 2025 r. Zgodnie z nim kontrole, a co za tym idzie obostrzenia potrwać mają aż do 4 kwietnia 2026 r. Na czym polegają kontrole? Czy będą obostrzenia dla Polaków?

REKLAMA