Egzamin ósmoklasisty 2024. Już jutro uczniowie sprawdzą swoją wiedzę z języka polskiego

Między 14 a 16 maja 2024 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Na pierwszy ogień - język polski. Do egzaminu przystąpi ponad 226 tys. uczniów. Jest to warunek ukończenia szkoły podstawowej.

Jutro rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty

W tym roku do egzaminu ósmoklasisty przystępuje ponad 226 tys. uczniów, wśród nich 11,6 tys. to obywatele Ukrainy.

Jak wygląda harmonogram egzaminów? 14 maja to egzamin z języka polskiego, 15 maja uczniowie napiszą egzamin z matematyki, a 16 maja z języka obcego nowożytnego (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski i włoski).

Aż 97,7 proc. uczniów jako język obcy wybrało angielski. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 1,9 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych przystąpi łącznie 0,4 proc. ósmoklasistów.

Wśród uczniów ukraińskich największa grupa (75,4 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest rosyjski. Do egzaminu z tego języka przystąpi 23,4 proc. uczniów – obywateli Ukrainy. Do egzaminu z pozostałych języków obcych przystąpi łącznie 1,2 proc. spośród wszystkich zgłoszonych uczniów – obywateli Ukrainy.

Ostatni rok wymagań egzaminacyjnych

Podobnie jak w ostatnich latach egzamin będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej, wprowadzono je w związku z pandemią COVID-19. W tym roku wymagania egzaminacyjne obowiązują po raz ostatni. Od nowego roku szkolnego na egzaminie znów będą obowiązywać wymagania z podstawy programowej.

Uczniowie z Ukrainy mogą liczyć na pewne dodatkowe dostosowania, m.in. wydłużenie czasu na egzaminie z języka polskiego oraz tłumaczenie arkuszy egzaminacyjnych z matematyki i języka obcego (w przypadku matematyki zarówno zadań, jak i instrukcji, w przypadku języka obcego - instrukcji).

Każdego dnia egzaminy będą rozpoczynać się o godz. 9.00. Czas trwania ich zależy od przedmiotu, z którego uczniowie piszą egzamin. Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut. W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu (np. dla uczniów z dysleksją) może zostać wydłużony o nie więcej niż 60 minut. Dla uczniów z Ukrainy może być wydłużony o nie więcej niż 90 minut. Egzamin z matematyki trwa 100 minut, w przypadku dostosowań może zostać wydłużony o nie więcej niż 50 minut. Egzamin z języka obcego trwa 90 minut, w przypadku dostosowań może zostać wydłużony o nie więcej niż 45 minut.

Ważne Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca 2024 r.

Egzamin warunkiem ukończenia szkoły

Warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – 10-12 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

W jakich przypadkach egzamin może być unieważniony?

w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia;

w przypadku wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego;

w przypadku zakłócania przez ucznia przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.

w przypadku, gdy przy sprawdzaniu pracy zostanie stwierdzone niesamodzielne rozwiązanie zadań.

W sytuacji unieważnienia egzaminu zdający musi przystąpić do niego ponownie w drugim terminie w czerwcu. Jeżeli uczeń nie przystąpi wówczas do niego lub ponownie jego egzamin zostanie unieważniony, to jego wynik z egzaminu z tego przedmiotu wyniesie 0 proc.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem, którego nie można nie zdać, nawet gdy uczeń osiągnie bardzo niskie wyniki. Nie jest możliwe powtórne podejście do egzaminu w celu poprawy wyniku.

