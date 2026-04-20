ZUS wypłaca dwie ostatnie transze 13. emerytury - na co emeryci ją wydają? Nie tylko na leki

ZUS wypłaca dwie ostatnie transze 13. emerytury - na co emeryci ją wydają? Nie tylko na leki

20 kwietnia 2026, 10:08
ZUS wypłaca dwie ostatnie transze 13. emerytury - na co emeryci ją wydają? Nie tylko na leki
ZUS wypłaca dwie ostatnie transze 13. emerytury w 2026 r. Emeryci czekają na nią niecierpliwie. Na co przeznaczą dodatkowe pieniądze? Nie wszyscy wydają je na leki.

ZUS wypłaca 13 emerytury 2026

Zostały jeszcze dwie wypłaty 13 emerytury z ZUS. Czekają na nie emeryci pobierający świadczenia w 20. i 25. dniu miesiąca. Dla pierwszych z nich pieniądze zostaną wysłane o terminie, a ostatnim uprawnionym przyspiesza się termin wypłaty o jeden dzień. 25 kwietnia 2026 r. to bowiem sobota. Seniorzy powinni spodziewać się świadczenia już w piątek 24 kwietnia.

Na co emeryci wydają 13. emeryturę?

Z badania „Gazety Senior” wynika, że choć dla większości osób starszych trzynasta emerytura to przede wszystkim wsparcie bieżących potrzeb, wyraźnie widoczny jest także drugi, bardziej optymistyczny wymiar tego świadczenia – sporej części seniorów pozwala sfinansować wydatki, które jeszcze niedawno pozostawały poza ich zasięgiem.

13 emerytura na leki, opłaty i żywność

Najważniejszym celem tzw. trzynastej emerytury pozostaje zdrowie. Aż 48% badanych deklaruje, że przeznacza środki na leki, leczenie i wizyty u specjalistów. Istotną część wydatków stanowią także bieżące potrzeby – rachunki i opłaty (34%) oraz żywność i codzienne zakupy (25%).

13 emerytura na wyjazdy

Jednocześnie wyniki badania pokazują, że aż 38% seniorów przeznacza 13. emeryturę na wypoczynek poza domem – wyjazdy, sanatoria czy rekreację. To sygnał zmiany: dodatkowe świadczenie nie tylko pomaga „związać koniec z końcem”, ale w części przypadków umożliwia także realizację potrzeb związanych z odpoczynkiem i regeneracją – obszarów, które w przeszłości często były dla wielu seniorów trudno dostępne.

13 emerytura - na co seniorzy ją przeznaczają?

13 emerytura - wydatki seniorów

Czym dla seniorów jest trzynastka?

Badanie pokazuje, że środki z 13. emerytury bardzo szybko znajdują konkretne zastosowanie w domowym budżecie – aż 65% seniorów wydaje całość świadczenia. Jednocześnie blisko 64% przyznaje, że bez tych dodatkowych pieniędzy trudno byłoby im pokryć planowane wydatki. Ponad 80% respondentów deklaruje, że tzw. trzynastka poprawia ich poczucie bezpieczeństwa finansowego. Dla wielu osób to moment, w którym mogą nadrobić zaległe wydatki i złapać chwilę finansowego oddechu.

Za tymi liczbami stoją konkretni seniorzy i ich historie. Dla jednych to możliwość wykupienia leków, dla innych – wyjazd, na który trudno pozwolić sobie z podstawowej emerytury. Tzw. trzynastka nie rozwiązuje wszystkich problemów seniorów, ale daje coś bardzo ważnego: poczucie, że można na chwilę odetchnąć i spokojniej zaplanować konieczne wydatki – mówi Linda Matus, redaktor naczelna „Gazety Senior. Z odpowiedzi seniorów wyłania się również ważny wniosek: choć dodatkowe świadczenie jest oceniane pozytywnie, wielu badanych wskazuje na potrzebę systemowych zmian – zwłaszcza ograniczenia obciążeń podatkowych.

Raport „Gazety Senior” powstał na podstawie ankiety internetowej przeprowadzonej wśród czytelników oraz subskrybentów Newslettera Gazety Senior (marzec 2026, N=274, osoby w wieku 60+).

Źródło: Gazeta Senior

Zaskakujący zwrot akcji z 13. emeryturą. Niektórzy seniorzy będą musieli oddać pieniądze do ZUS
Trzynasta emerytura 2026: ile (brutto-netto), dla kogo. Kto wypłaci
ZUS skontroluje swoje bazy 31 marca 2026 r. Komu przepadnie trzynasta emerytura?
Źródło: INFOR
Prawo
Prezydent podpisał Ustawę o zarządzaniu danymi. Nadchodzą nowe zasady i milionowe kary
20 kwi 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał Ustawę o zarządzaniu danymi, która całkowicie zmienia zasady dostępu do informacji sektora publicznego w Polsce. Przedsiębiorcy i naukowcy zyskają nowe możliwości, ale pojawią się też surowe regulacje i gigantyczne kary finansowe. Kluczowe role w nowym systemie odegrają Minister Cyfryzacji, Prezes GUS i Prezes UODO.
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) oferuje program „Senior w roli głównej”. Co to daje?
20 kwi 2026

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że już dziś osoby w wieku 60+ stanowią ponad jedną czwartą populacji, a do 2050 r. ich udział wzrośnie do ok. 40%. Stąd też powstają liczne inicjatywy, kursy czy programy. Jednym z nich jest program „Senior w roli głównej” realizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS). Program stanowi kompleksową inicjatywę mającą na celu poprawę zdrowia i jakości życia osób starszych w Polsce. Jego założenia zostały opracowane w oparciu o analizę sytuacji demograficznej i zdrowotnej seniorów. Co zyskają seniorzy na nowej inicjatywie?
Strach przed zagranicznymi pracownikami? Ekspert rozwiewa wątpliwości
20 kwi 2026

Rośnie pozytywne nastawienie Polaków do pracujących Ukraińców i Białorusinów – wskazał ekspert ds. rynku pracy Krzysztof Inglot. Dodał, że to, czym często straszono, nie sprawdziło się, bo większość Polaków nie obawia się wyparcia z rynku pracy przez pracowników z zagranicy.
Jesienią MEN uruchomi pilotaż bezpłatnego eDziennika dostępnego dla wszystkich szkół
20 kwi 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o terminie pilotażu bezpłatnego eDziennika dostępnego dla wszystkich szkół. Ma on rozpocząć się jesienią 2026 roku. Wdrożenie docelowego rozwiązania do szkół ma nastąpić we wrześniu 2027 roku.

Milion osób na zasiłki pielęgnacyjnym to za dużo. Niemożliwa podwyżka o 100 zł, 200 zł, 300 zł. Nawet z 215,84 zł do 315,84 zł niemożliwa
20 kwi 2026

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi tylko 215,84 zł (od 2019 r.). Koszt dla budżetu prawie 2,6 mld zł. Zasiłek pobiera około 1 mln Polaków każdego miesiąca. Podwyżka o 100 zł do 315,84 zł wydaje się symboliczna. Ale dla budżetu, to dodatkowy roczny koszt 1,2 mld zł. Na podwyżkę 200 zł potrzebne jest 2,4 mld zł, a na 300 zł aż 3,6 mld zł. 
NSA: wyrejestrowałeś telewizor 20 lat temu? Nie masz dowodu. Płacisz abonament za kilka lat wstecz
20 kwi 2026

W ciągu ostatnich lat zapadło kilka wyroków sądów, których wspólną cechą jest odrzucenie przez sąd twierdzeń obywatela, że wyrejestrował odbiornik RTV 20 lat temu, a ponieważ Poczta Polska SA przez kilkanaście lat nie interesowała się abonamentem, to myślał, że nie miał żadnych zaległości. Przegrywający sprawy w sądzie na szczęście jest chroniony przez przedawnienie. Zapłaci za pięć lat wstecz, a nie 15 czy 20 lat.
Mała rewolucja w MOPS. Zasiłki ratalne. Jeden wniosek o 1000 zł zasiłku. Zamiast 5 wniosków o zasiłek 200 zł. I wypłata ratami [Projekt nowelizacji]
19 kwi 2026

Dziś zasiłek celowy z MOPS jest jednorazowy. Na konkretny cel - zakup leków, jedzenia, odzieży, drobny remont. Prowadzi to do wielokrotnego składania powtarzalnych wniosków o ten zasiłek (nawet co kilka miesięcy). Np. ktoś potrzebuje z MOPS 200 zł na lek każdego miesiąca otrzymuje od MOPS zasiłek celowy na pokrycie tego wydatku przez 2 miesiące. Czyli 400 zł. MOPS się zgadza, wydaje decyzję i potrzebujący ma przelew na konto. Mija dwa miesiące. Lek jest dalej potrzebny. Więc emeryt czy rencista składa wniosek o kolejny zasiłek celowy. MOPS go pozytywnie rozpatruje. I tak co kilka miesięcy. Absurd tego dostrzegło Ministerstwo Rodziny i proponuje, aby w danym roku była możliwość złożenia jednego wniosku na zasiłek celowy - będzie wypłacany w ratach. W przypadku wydatków powtarzalnych (np. na leki) zasiłek celowy ma szansę stać się podobnym do zasiłku pielęgnacyjnego (obecnie 215,84 zł) - jego beneficjenci będą otrzymywali płatności z MOPS raz w miesiącu (w przykładzie 200 zł miesięcznie na leki, łącznie w roku 2400 zł). 
Aktualne ceny paliwa - ile dzisiaj zapłacimy na stacjach benzynowych?
20 kwi 2026

Minister energii ustala wysokość ceny maksymalnej paliw ciekłych na stacjach benzynowych. Ile w poniedziałek 20 kwietnia kosztuje benzyna i olej napędowy? Sprawdzamy!

Gminy likwidują MOPS. Niezagrożone zasiłek pielęgnacyjny, stały, okresowy, celowy oraz specjalny celowy. Tak samo świadczenie pielęgnacyjne
19 kwi 2026

Gminy likwidują MOPS i tworzą CUS (Centra Usług Społecznych). Liczbowo jest 130 CUS, a za 8 lat ma być ich 600 w całej Polsce (dziś jest około 2500 MOPS/GOPS). W przyszłości ma jednak nastąpić nastąpić znaczące zmniejszenie liczby MOPS na rzecz CUS. I są już projekty odpowiednich zmian legislacyjnych w ustawach. Przez okres około 10 lat obie instytucje będą funkcjonowały równolegle. CUS tak jak MOPS wypłaci zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł, świadczenie pielęgnacyjne 3386 zł, zasiłki z pomocy społecznej (zasiłek pielęgnacyjny, stały, okresowy, celowy oraz specjalny celowy). Skoro usługi MOPS i CUS są tak zbliżone, to po co tworzyć nowe instytucje? Tylko dlatego, że są środki unijne na start dla CUS? Nie, nie tylko. CUS są przeznaczone dla oferowania usług niepieniężnych takich jak np.: opiekuńcze usługi sąsiedzkie, pomoc w usterkach domowych, usługi porządkowe (mycie okien), usługi opiekuńczo-kosmetyczne (fryzjer, manicure, pedicure oraz podolog realizowane w domu), poradnictwo specjalistyczne (konsultacje z psychologiem, prawnikiem, pedagogiem, logopedą, mediatorem i dietetykiem). Te przykłady pochodzą z usług, które planuje świadczyć Szczecin. Katalog tych świadczeń jest otwarty - zależy od pomysłowości pracowników pomocy społecznej i ich inwencji w zdobyciu środków na realizację danego programu lokalnego.
Od 3 czerwca 2026 r. kierowcy nie pozbędą się już punktów karnych – rząd zmienia przepisy „szybkim” rozporządzeniem
20 kwi 2026

Od 3 czerwca 2026 r. zredukowanie liczby punktów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego popełnione przez osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem – jeżeli wejdzie w życie projekt nowego rozporządzenia rządowego (autorstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) – nie będzie już możliwe na dotychczasowych zasadach. Dzięki szkoleniu, kierowcy będą mogli „pozbyć się” (i tym samym – zmniejszyć ryzyko utraty prawa jazdy) już tylko punktów karnych za niektóre, ściśle określone naruszenia.
