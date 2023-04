Wzrosła liczba uczestników PPK. Ile osób przybyło po autozapisie?

Liczba uczestników PPK przekracza 3,3 mln osób

Liczba uczestników PPK przekracza 3,3 mln osób, a dzięki autozapisowi do programu przybyło w ostatnich 2 miesiącach 718 tys. - poinformował prezes PFR Paweł Borys. Dodał, że do końca dekady aktywa PPK mogą przekroczyć 100 mld zł, wobec 15 mld obecnie.

"W ostatnich 2 miesiącach liczba uczestników PPK wzrosła o 718 tys., to jest mniej więcej (wzrost - PAP) o 30 proc. Liczba uczestników PPK tym samym przekracza już 3,3 mln osób. Jest to znaczący wzrost, który był możliwy m.in. dzięki kampanii informacyjnej (...). Liczymy na dalszy wzrost tej partycypacji. Biorąc pod uwagę trendy z ostatnich 2 lat, czyli po 100-200 tys. uczestników przybywa w każdym roku jest bardzo prawdopodobne, że w perspektywie do końca tego roku lub kolejnych 12 miesięcy liczba uczestników PPK przekroczy 3,5 mln" - powiedział Borys.

Prezes PFR poinformował, że obecnie aktywa PPK po autozapisie (WAN), stan na dzień 26 IV, wynoszą 14,9 mld zł.

"Zakładamy, że do końca tego roku liczba ta przekroczy 20 mld zł, a w tej dekadzie aktywa PPK przekroczą kwotę 100 mld zł " - dodał Borys.

Partycypacja w PPK

Borys podał, że obecna stopa partycypacji w PPK wynosi 43,7 proc. (uwzględniając firmy, w których co najmniej 1 osoba uczestniczy w PPK). W sektorze publicznym partycypacja wynosi 24,9 proc., a w prywatnym 48,1 proc.

Prezes PFR poinformował, że obecnie 4,5 mln Polaków oszczędza na emeryturę w III filarze (PPK, IKE, IKZE, PPE). (PAP Biznes)

