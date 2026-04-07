Strona główna » Prawo » Sprawy urzędowe » Gmina » PESEL dla cudzoziemca 2026 - nowe przepisy nakazują osobistego stawiennictwa w urzędzie

PESEL dla cudzoziemca 2026 - nowe przepisy nakazują osobistego stawiennictwa w urzędzie

07 kwietnia 2026, 19:26
PESEL dla cudzoziemca od stycznia 2026 r. na bardziej restrykcyjnych zasadach: nowe przepisy nakazują osobistego stawiennictwa w urzędzie niektórym cudzoziemcom. Kogo to dotyczy? Spółki z zagranicznymi członkami zarządów będą miały problem.

Wniosek o PESEL dla niektórych cudzoziemców od 2026 r. tylko osobiście

Od 1 stycznia 2026 r. procedura uzyskania numeru PESEL przez cudzoziemców z państw trzecich stała się zdecydowanie bardziej restrykcyjna. - Dotychczas każdy cudzoziemiec mógł złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL korespondencyjnie lub przez pełnomocnika. Po zmianie określona grupa cudzoziemców będzie musiała osobiście stawić się w urzędzie. Zmiana ta istotnie wpłynie na zagranicznych członków zarządów spółek działających w Polsce, którzy będą ubiegać się o numer PESEL – mówi Anna Panek, radca prawny specjalizujący się w prawie pracy z kancelarii Wolf Theiss.

Cudzoziemcy z państw trzecich - trudniej o PESEL

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa modyfikuje przepisy dotyczące składania wniosków o nadanie numeru PESEL. Nowe regulacje wprowadzą obowiązek osobistego stawiennictwa dla cudzoziemców ubiegających się o numer PESEL, którzy nie są obywatelami państw UE, EFTA, Szwajcarii (wraz z członkami ich rodzin) ani – w określonym zakresie w Umowie o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE – Wielkiej Brytanii i ich rodzin. Obowiązek nie obejmie jedynie dzieci urodzonych w Polsce.

- Nowe przepisy znacząco utrudnią uzyskanie numeru PESEL przez cudzoziemców, którzy nie mieszkają w Polsce, a należą do grupy objętej obowiązkiem osobistego stawiennictwa. W przypadku powołania nowego członka zarządu będącego cudzoziemcem z tej grupy, konieczność przyjazdu do Polski wyłącznie w celu złożenia wniosku stanie się dodatkowym wyzwaniem – zarówno organizacyjnym, jak i finansowym - komentuje Anna Panek, z kancelarii Wolf Theiss.

Wniosek o PESEL w urzędzie gminy

W przypadku cudzoziemców, którzy nie są zameldowani w Polsce, wniosek o nadanie numeru PESEL należy złożyć w urzędzie gminy. Wniosek musi być odpowiednio uzasadniony – oznacza to konieczność wskazania faktycznej podstawy prawnej, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL przez osobę wnioskującą.

- Numer PESEL odgrywa kluczową rolę w wielu procesach administracyjnych i korporacyjnych: od składania sprawozdań finansowych, przez założenie profilu zaufanego, po różnego rodzaju deklaracje czy oświadczenia podatkowe. Choć formalnie PESEL nie jest wymagany, w praktyce jego brak często uniemożliwia wykonanie niektórych obowiązków wobec instytucji publicznych – podkreśla Anna Panek, z kancelarii Wolf Theiss.

Problem dla zagranicznych członków zarządów

W praktyce firmy będą musiały przygotować się na organizację wizyt w urzędach gmin dla swoich zagranicznych członków zarządów oraz zaplanować proces uzyskania numeru PESEL z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzględniając konieczność przyjazdu do Polski. Dodatkowo Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada kolejne zmiany, w tym wprowadzenie podstawy prawnej do ograniczenia nadawania numeru PESEL cudzoziemcom, którzy jako jedyny powód wskazują konieczność potwierdzenia profilu zaufanego.

Źródło: Wolf Theiss

Konieczna jest szersza edukacja. Tylko ponad 7,5 mln osób w 2025 r. miało zastrzeżony numer PESEL. Czy zmieni się to w 2026 r.?
Alarmujące badanie: Młodsze pokolenie nie chroni swojego PESEL
Status UKR, NFZ, 800+, PESEL czyli kilka ważnych zmian dla obywateli Ukrainy w 2026 r.
