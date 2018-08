Osoby odpowiedzialne za Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Za przygotowanie, zorganizowanie oraz przeprowadzenie badań odpowiedzialny jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Poza tym Prezes Głównego Urzędu Statystycznego będzie miał za zadanie opracować wyniki spisu powszechnego, a także je udostępnić i upowszechnić. Na lokalnych szczeblach za przeprowadzenie spisu odpowiedzialni będą wojewodowie a na terenie gminy wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Należy także dodać zastępców Centralnego Biura Spisowego oraz zastępców wojewódzkiego oraz gminnego komisarza spisowego. Oprócz nich należy wyróżnić rachmistrzów spisowych.

Cele Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań

Głównym celem tego badania jest pozyskanie danych, na podstawie, których można przeprowadzać analizy. Dzięki otrzymanym analizom, możliwe będzie zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym oraz problemom, jakie mają mieszkańcy. Oprócz tego, dzięki otrzymanym danym organy administracji publicznej będą wiedziały m.in. ile osób mieszka w Polsce czy jaki odsetek stanowią mniejszości narodowe oraz etniczne.

Jakie korzyści dają konsultacje społeczne?

Przeprowadzenie konsultacji społecznych pozwoli zmniejszyć koszty związane z pozyskiwaniem istotnych informacji. Poza tym dzięki zebranym wcześniej danym, GUS będzie mógł je zaktualizować . Będzie można również ustalić populację według określonych cech. W związku z tym, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zaplanowany na 2021 rok będzie można przeprowadzić efektywniej oraz sprawniej.

Jakie tematy będą poruszać Spisy Powszechne?

Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku ma za zadanie zebrać dane z obszarów tematycznych takich jak osoby, budynki, mieszkania, gospodarstwa domowe i rodzinę. Taki rodzaj danych znajduje się w zakresie podmiotowym. Natomiast w zakresie przedmiotowym znajdują się takie dziedziny jak: miejsce i status zamieszkania ludności, demograficzna charakterystyka ludności, społeczna charakterystyka ludności, niepełnosprawność, ekonomiczna charakterystyka ludności, migracje ludności, charakterystyka narodowościowa, przynależność wyznaniowa, charakterystyka gospodarstw domowych i rodzin oraz charakterystyka mieszkań i budynków.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku- konkretne daty

Spis mający odbyć się w 2021roku zaplanowano na okres od 1 września do 30 listopada. Jednak zanim do niego dojdzie, będą wcześniej dwa próbne spisy. Pierwszy z nich zacznie się 1 sierpnia 2019 roku, a zakończy się 31 sierpnia 2019 roku. Drugi rozpocznie się 1 kwietnia 2020 roku i potrwa do 30 kwietnia 2020 roku. Spisane zostaną stany kolejno z 31 sierpnia 2019 roku i 31 marca 2020 roku.