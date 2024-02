Rada Gabinetowa 13 lutego 2024 r. o 13:00. Prezydent zaprosił członków rządu do wspólnych obrad o inwestycjach i modernizacji armii

Ważne

Co to jest Rada Gabinetowa

Rada Gabinetowa jest jednym z konstytucyjnych organów państwa. Tworzy ją Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem prezydenta.



Prezydent ma prawo zwołać Radę Gabinetową w – jak określa to przepis Konstytucji – „sprawach szczególnej wagi”. Konstytucja nie określa przy tym, jakie sprawy mają „szczególną wagę” i mogą przez to stanowić przedmiot obrad Rady Gabinetowej. Każdorazowo ocena, czy dana sprawa jest „szczególnej wagi” należy więc do samego prezydenta. Dzięki temu może on zwołać Radę Gabinetową w każdej sprawie, jaką uzna za „sprawę szczególnej wagi”. Zwołanie Rady Gabinetowej nie wymaga przy tym dla swej ważności podpisu premiera (tzw. kontrasygnaty). Jest to wobec tego prerogatywa osobista głowy państwa.



Rada Gabinetowa to Rada Ministrów pod przewodnictwem prezydenta. Mimo to – zgodnie z przepisem Konstytucji – Radzie Gabinetowej nie przysługują kompetencje Rady Ministrów. Oznacza to, że Rada Gabinetowa nie ma prawa dokowania jakichkolwiek czynności, które należą do zakresu kompetencji Rady Ministrów. W szczególności wykluczone jest przyjmowanie przez Radę Gabinetową rozporządzeń czy projektów ustaw, oraz podejmowanie uchwał. W ten sposób Rada Gabinetowa pozostaje forum dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy prezydentem a członkami rządu.