Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego. Czym zajmuje się ten członek rządu

Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego to, obok Ministra Równości nowość w składzie polskiego rządu. Stanowisko to utworzył premier Donald Tusk, a prezydent Andrzej Duda powołał na nie Agnieszkę Buczyńską. Szef rządu określił także zakres działania Ministra do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego. Czym zajmuje się ten członek rządu?

Rada Ministrów to – jak stanowi Konstytucja – Prezes Rady Ministrów (premier), wiceprezesi Rady Ministrów oraz ministrowie. Konstytucja przewiduje dwie kategorie ministrów. Są to:

ministrowie kierujący działami administracji rządowej,

ministrowie wypełniający zadania wyznaczone im przez Prezesa Rady Ministrów.

Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego należy do tej drugiej kategorii. Na to stanowisko została powołana Agnieszka Buczyńska (Polska 2050). Oprócz pełnienia funkcji Ministra do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego jest ona również przewodniczącą Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

Jakie kompetencje ma Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego

Premier Donald Tusk postanowił, że Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego jest ministrem, który wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego stanowi, że do zakresu działania tego organu należy w szczególności:

przeprowadzanie analiz i ocena skuteczności rozwiązań prawnych w zakresie społeczeństwa obywatelskiego;

opracowywanie kierunków działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

wspieranie inicjatyw obywatelskich;

monitorowanie i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie społeczeństwa obywatelskiego;

opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego;

wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.

Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego może w ramach swoich zadań z upoważnienia premiera żądać od organów administracji rządowej informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw.



W zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego może:

powoływać zespoły do opracowania określonych zagadnień;

zlecać sporządzanie ekspertyz oraz innych opracowań.

Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego nie będzie wydawać rozporządzeń

Konstytucja stanowi, że rozporządzenia może wydawać minister kierujący działem administracji rządowej. Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego nie kieruje żadnym działem administracji rządowej, wobec czego nie ma prawa wydawać rozporządzeń.



Na mocy rozporządzenia premiera Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego może natomiast, w zakresie realizacji zadań określonych przez szefa rządu, opracowywać i opiniować projekty aktów prawnych i innych dokumentów rządowych.

Czy istnieje Ministerstwo Społeczeństwa Obywatelskiego

Obsługę ministra (czyli organu państwa) zapewnia zazwyczaj urząd noszący nazwę „ministerstwa”. W przypadku niemal wszystkich resortów nazwy ministra – organu oraz ministerstwa – urzędu są analogiczne. Stąd na przykład obsługę Ministra Spraw Zagranicznych zapewnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministra Zdrowia – Ministerstwo Zdrowia, a Ministra Obrony Narodowej – Ministerstwo Obrony Narodowej. Inaczej jest w przypadku Ministra Nauki: urząd obsługujący ten organ nosi nazwę Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.



Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego natomiast nie posiada „własnego” ministerstwa. Premier Donald Tusk podjął decyzję, że obsługę tego organu będzie zapewniała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Dlatego też Ministerstwo Społeczeństwa Obywatelskiego nie powstało.