28 stycznia to Dzień Ochrony Danych Osobowych. Polacy wciąż nie są świadomi zagrożeń związanych z wyciekiem danych

Cyberprzestępcy sięgają po różne metody oszustwa. A z próbą wyłudzenia danych w ubiegłym roku miało styczność 43 proc. osób w wieku od 18 do 44 lat oraz 29 proc. powyżej 45. - wynika z badania BIK. Niestety, Polacy wciąż nie wiedzą, jakie zagrożenia wiążą się z wyciekiem danych osobowych.

Polacy bagatelizują wyciek danych osobowych?

Czy Polacy zbyt lekkomyślnie podchodzą do swoich danych osobowych? W opublikowanym w czwartek Raporcie Antyfraudowym Biura Informacji Kredytowej, z badania na zlecenie BIK „Cyberbezpieczeństwo Polaków 2023”, poinformowano, że w 2023 r. 43 proc. osób w wieku od 18 do 44 lat oraz 29 proc. osób w wieku 45 lat i starszych miało osobistą styczność z co najmniej jedną próbą wyłudzenia danych. "Co piąty Polak nie wie, co może się stać w przypadku wycieku jego danych osobowych" - podało Biuro.

28 stycznia obchodzony jest Dzień Ochrony Danych Osobowych - w rocznicę sporządzenia w 1981 r. Konwencji o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych.

Jak oszukują cyberprzestępcy

Cyberprzestępcy mają coraz bardziej wyrafinowane metody, aby oszukać swoje ofiary. BIK podało, że mogą to być fałszywe wiadomości e-mail, esemesy, połączenia telefoniczne lub strony internetowe, które wyglądają na oficjalne. "Dlatego ważne jest, aby zachować ostrożność i nie podawać swoich danych przez telefon, uważnie sprawdzać adresy stron internetowych, nie klikać w podejrzane linki ani nie otwierać załączników do maili, które przyszły z nieznanego źródła. Niestety co trzeci Polak deklaruje, że zdarza mu się otwierać nieznane załączniki (34 proc.)„ - poinformowano w informacji.

Z badań wynika tez, że niemal 60 proc. osób dostrzegło w ostatnim półroczu wzrost zagrożenia wyciekiem danych z podmiotów takich jak uczelnie, firmy telekomunikacyjne, laboratoria medyczne, instytucje finansowe czy sklepy internetowe. Wciąż 22 proc. Polaków nie zdaje sobie sprawy z tego, że wyciek danych stanowi zagrożenie.

Najczęściej Polacy wskazują na wyłudzenie kredytu lub pożyczki jako najczęstsze zagrożenie użycia danych. Jako konsekwencję utraty danych ankietowani wskazali również na otwarcie konta bankowego (11 proc.), dokonanie zakupu, założenie fikcyjnej firmy, podpisanie umowy na wynajem.

Nieświadomość zagrożeń

Wiedza na temat zagrożeń związanych z wyciekiem danych osobowych nie jest najlepsza. Prawie co piąty Polak (18 proc.) nie wie, jak przestępca może wykorzystać przechwycone dane osobowe. Wśród odpowiedzi pojawiało się szereg ogólników typu „bardzo wiele”, „same problemy” - wskazało Biuro. Tymczasem 65 proc. kobiet i mężczyzn, w tym 23 proc. w sposób zdecydowany, obawia się o swoje finanse w wyniku kradzieży ich danych osobowych. Utraty kontroli nad swoimi danymi w wyniku wycieku danych uznaje za powód do niepokoju 82 proc. Polaków. Jednocześnie co dziesiąta osoba nie wie, jak w razie podejrzenia wycieku jego danych koniecznie powinna zareagować i podjąć konkretne kroki. Zdaniem BIK wskaźnik ten utrzymuje się na niezmienionym poziomie od 3 lat.

"Największa bezradność towarzyszy podatności na manipulacje socjotechniczne. W ostatnim półroczu w największym stopniu nasiliło się zagrożenie wyłudzeniami metodą podszywania się pod instytucję publiczną oraz zagrożenie phishingiem. Na te metody wskazało blisko 70 proc. badanych (68 proc.). Osobistą styczność z co najmniej jedną próbą wyłudzenia danych miało 43 proc. osób w wieku od 18 do 44 lat oraz 29 proc. osób w wieku 45 lat i starszych" - podało Biuro.

W skład Grupy BIK wchodzą Biuro Informacji Kredytowej i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Digital Fingerprints.

