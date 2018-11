Projekt znoszący obowiązek szczepień w komisjach sejmowych

Kuchciński: sejmowe komisje zajmą się w czwartek projektem znoszącym obowiązek szczepień

Sejmowe komisje zajmą się w czwartek obywatelskim projektem przewidującym likwidację obowiązku szczepień ochronnych - poinformował marszałek Marek Kuchciński. Bartosz Arłukowicz (PO) zaapelował, by drugie czytanie tego, jak mówił, "wstydliwego projektu" odbyło się jeszcze w czwartek, a głosowanie w piątek.

Wcześniej, ze wstępnej informacji na stronie Sejmu wynikało, że projektem tym posłowie mieli zająć się w piątek.

Poseł PO Bartosz Arłukowicz w środę - na początku posiedzenia Sejmu - wnioskował o zwołanie Konwentu Seniorów. "W Polsce mamy kolejne ogniska zachorowań na odrę. To wywołuje wielkie emocje ale jest też realnym zagrożeniem dla zdrowia naszych dzieci" - wskazał poseł Platformy.

Poinformował również, że wspólnie uzgodniono, iż posiedzenie komisji zdrowia oraz polityki społecznej i rodziny zostało przełożone z piątku na czwartek. "Apeluję do marszałka i proszę o to, aby przy tej stwarzającej się możliwości organizacyjnej, przeprowadzić drugie czytanie tego projektu ustawy, który znosi obowiązkowość szczepień u dzieci w czwartek i w piątek przy głosowaniach zakończyć i przegłosować ten wstydliwy projekt" - podkreślił Arłukowicz.

Przekonywał, że Polacy oczekują, aby projekt zakładający likwidację obowiązku szczepień ochronnych, został przez Sejm odrzucony. Zwrócił się również z apelem do posłów, aby odrzucili ten projekt.

Marszałek Sejmu potwierdził, że sejmowe komisje faktycznie zajmą się w czwartek projektem znoszącym obowiązkowe szczepienia. "Jeżeli będzie sprawozdanie komisji, to sprawą się zajmiemy" - dodał Kuchciński.

Sejmowa większość nie zgodziła się kilka tygodni temu na odrzucenie projektu nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w pierwszym czytaniu. Skierowano go do komisji zdrowia oraz polityki społecznej i rodziny. Politycy PiS wyjaśniali, że klub głosował za skierowaniem projektu do komisji, bo PiS obiecało, że nie będzie odrzucało w pierwszym czytaniu projektów obywatelskich.

Stanowisko rządu wobec projektu jest negatywne. Podkreślono w nim, że realizacja programu szczepień ochronnych odgrywa ważną rolę w kształtowaniu zdrowia publicznego, zapobiegając występowaniu chorób zakaźnych i ich następstw. Konieczność utrzymania obowiązkowych szczepień wyrazili publicznie m.in. minister zdrowia Łukasz Szumowski, szefowa resortu rodzinny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, Rzecznik Praw Pacjentów Bartłomiej Chmielowiec, Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas, przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej i Naczelnej Izby Lekarskiej i Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.