Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw - październik 2018

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2018 r.

W związku z art. 119a ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 i 1669) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2018 r. wyniosło 4921,39 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat nagród z zysku

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2018 r.

Na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.1)) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2018 r. wyniosło 4921,30 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2018 roku

W październiku 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,2% r/r i wyniosło 6227,3 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,6% r/r i wyniosło 4921,39 zł.

Wyszczególnienie X 2018 I–X 2018 w liczbach

bezwzględnych IX

2018=100 X

2017=100 I–X

2017=100 Przeciętne zatrudnienie w tys. 6227,3 100,0 103,2 103,6 Przeciętne wynagrodzenie

ogółem (brutto) w zł 4921,39 103,1 107,6 107,2 w tym bez wypłat z zysku 4921,30 103,1 107,6 107,2

W okresie dziesięciu miesięcy br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku wzrosło we wszystkich sekcjach PKD od 1,6% w sekcji A do 10,8% w sekcji B, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 7,2%.

Dotyczy podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle; transportu i gospodarki magazynowej; działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacji i komunikacji; działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości; działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, działalności firm centralnych (head offices); doradztwa związanego z zarządzaniem; działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych; reklamy,badania rynku i opinii publicznej; pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej; działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją; naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; pozostałej indywidualnej działalności usługowej.