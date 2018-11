Infor.pl > Prawo > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Wiadomości > 7 godzin pracy dla rodziców wychowujących dziecko do 15. roku życia

7 godzin pracy dla rodziców wychowujących dziecko do 15. roku życia

7 godzin pracy dla rodziców wychowujących dziecko do 15. roku życia przewiduje projekt PSL "Godzina dla rodziny". Skraca on czas pracy pracownika z 8 na 7 godzin dziennie z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za nieprzepracowaną godzinę.