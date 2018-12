Emerytura bez podatku i składki zdrowotnej

Sejm skierował w piątek obywatelski projekt ustawy "Emerytura bez podatku" do dalszych prac sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny. Proponowane przepisy zakładają, że emeryci i renciści otrzymywaliby świadczenia w wysokości kwoty brutto.

W piątek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy "Emerytura bez podatku". Projekt wspólnie z komitetem obywatelskim złożyło w Sejmie Polskie Stronnictwo Ludowe. Podpisało się pod nim ponad 140 tys. osób. Proponowane przepisy zakładają likwidację obciążenia emerytów i rencistów podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Przedstawiciel komitetu inicjatywy ustawodawczej Mieczysław Kasprzak (PSL) przedstawiając w Sejmie projekt, zwracał uwagę, że sytuacja emerytów i rencistów jest "bardzo trudna". Dodał, że jest to grupa, która została "najbardziej pokrzywdzona przez rządzących w ostatnich latach".

"Proponujemy, aby emeryt i rencista nie płacił podatku, nie płacił składki zdrowotnej, która jest ściśle związana z podatkiem. Jest to sprawiedliwe, jest to uczciwe, i jest to oczekiwane przez emerytów i rencistów, którzy przez całe swoje dorosłe życie pracując sumiennie, płacili składki, sumiennie płacili podatki i dzisiaj są okłamywani" - mówił Kasprzak. Dodał, również, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent nigdy nie nadążał za wzrostem kosztów utrzymania.

Zwiększenie najniższych emerytur i rent

Wiceminister w MRPiPS Marcin Zieleniecki odnosząc się m.in. do wypowiedzi Kasprzaka, powiedział, że działania jakie przeprowadzono w ciągu trzech ostatnich lat w związku z zabezpieczeniem sytuacji materialnej emerytów i rencistów otrzymujących najniższe świadczenia, "dają podstawę do twierdzenia, że rząd Prawa i Sprawiedliwości przykłada szczególna uwagę do sytuacji najuboższych emerytów i rencistów". Wśród tych działań Zieleniecki wymienił m.in. zwiększenie najniższych kwot emerytalno-rentowych.

Dalsze prace

Zieleniecki przychylił się do wniosku o skierowanie projektu "Emerytura bez podatku" do dalszych prac parlamentarnych. Projekt poparły także wszystkie kluby parlamentarne.

Joanna Borowiak (PiS) podkreśliła, że Prawo i Sprawiedliwość opowie się za dalszymi pracami nad projektem "z szacunku do osób, które się pod nim podpisały". Jednocześnie podkreśliła, że wejście w życie ustawy spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości około 15 mld zł, zaś ze składki z ubezpieczenia zdrowotnego o kolejne 20 mld.