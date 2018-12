Najważniejsze zmiany dla rodzin - podsumowanie MPiPS

Pięć ważnych zmian dla rodziny

Poprawa jakości życia rodzin, lepsza opieka nad dziećmi, większe wsparcie, cyfryzacja i zniżki w codziennych zakupach – ostatnie trzy lata to duże zmiany w polityce rodzinnej.

Poprawa jakości życia rodzin

Rosną wynagrodzenia, spada bezrobocie, rodziny mogą liczyć na wsparcie z rządowych programów. To wszystko podnosi stopę życiową rodzin i zwiększa ich bezpieczeństwo. Przełomowym momentem był rok 2016 i wejście w życie „Rodzina 500+”. Program realizuje swoje cele: zmniejszyło się ubóstwo wśród rodzin z dziećmi, Rośnie liczba urodzeń drugich i kolejnych dzieci, rodziny inwestują w przyszłość swoich pociech. Inwestycja to cel także kolejnego programu, „Dobry Start”. Wsparcie w wysokości 300 zł w momencie rozpoczęcia nowego roku szkolnego to duża ulga dla rodziny.

Lepsza opieka dla najmłodszych

Program „Maluch+” to wsparcie dla rodziców małych dzieci, którzy chcą mieć zapewnioną opieką dla swoich pociech. Rok 2018 to 3 razy wyższe środki na rozwój miejsc opieki nad najmłodszymi – to 450 mln zł. Dzięki temu do końca tego roku powstanie aż 24,5 tys. nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych. Dzięki zmianom i wprowadzeniu nowych regulacji maluchy są jeszcze bezpieczniejsze.

Większe wsparcie dla rodzin

Rosną wydatki na politykę rodzinną. W 2015 r. środki na wsparcie rodzin stanowiły 1,78% PKB w 2015 r. do 3,11% w 2017 r. W ramach tylko jednego programu, „Rodzina 500+”, do rodzin trafiło już ponad 57,8 mld zł.

Cyfryzacja świadczeń dla rodzin

Rodziny mogą złożyć online wniosek o wszystkie świadczenia: dobry start, rodzina 500+, rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego. Ta forma staje się coraz popularniejsza. Co drugi wniosek o świadczenie dobry start złożone było właśnie drogą elektroniczną.

Lepsza oferta dla rodzin wielodzietnych

W centrum zainteresowania rządu są także rodziny wielodzietne. Mogą one korzystać z Karty Dużej Rodziny, czyli systemu ulg i zniżek. Dzięki zmianom w programie uczestniczy coraz więcej firm oraz instytucji. W sumie ulgi honoruje już ponad 4,8 tys. firm i instytucji w prawie 22 tys. miejsc w całej Polsce. Dzisiaj Kartę Dużej Rodziny posiada ponad 2,34 mln Polaków – to o 1,47 mln więcej niż jeszcze 3 lata temu. Od nowego roku rodzice, którzy kiedykolwiek wychowywali 3 dzieci także będą mogli otrzymać Kartę Dużej Rodziny.

