Karta Duzej Rodziny w 2019 r. bez względu na wiek dziecka

MRPiPS: Karta Dużej Rodziny także dla rodziców, którzy już odchowali dzieci

Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny będzie przysługiwała tym rodzicom, które mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

"Zdecydowaliśmy się na poszerzenie kręgu osób, które mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny, ponieważ chcemy docenić trud, jaki rodzice włożyli w wychowanie trójki, czwórki czy większej liczby dzieci. W ostatnim czasie m.in. dzięki programowi +Rodzina 500 Plus+ sytuacja materialna dużych rodzin zdecydowanie się poprawiła. Nie możemy jednak zapominać o tych, którzy decydowali się na wychowywanie dużej liczby dzieci wcześniej. Właśnie dlatego od początku 2019 roku wszyscy, którzy wychowali, co najmniej troje dzieci, będą mieli prawo do zniżek – bez względu na to, w jakim wieku są dzisiaj te dzieci" – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

reklama reklama

1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie przepis dający możliwość przyznania KDR tym rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. W projekcie budżetu na 2019 r. na Kartę Dużej Rodziny przeznaczono 40,8 mln zł – to ponad 12 mln zł więcej niż w 2018 r.

Obecnie z Karty Dużej Rodziny korzysta ponad 2 mln osób. To o ponad 140 proc. więcej niż przed trzema laty. Kartę tradycyjną ma 2,1 mln osób, z czego 1,23 mln dzieci i 870 tys. rodziców.

"Z początkiem 2018 r. wprowadziliśmy również mobilną wersję Karty Dużej Rodziny. To nowoczesne rozwiązanie, które znacznie ułatwia korzystanie z karty, cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Korzysta z niej obecnie 226,4 tys." – podkreśliła Rafalska. Z mKDR korzysta 137,1 tys. dzieci oraz 89,2 tys. rodziców

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania lub dużo sprawniej i szybciej za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl).

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. Posiadanie Karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji i obniża koszty codziennego życia. (PAP)

wk/ joz/

Polecamy serwis: Pomoc społeczna