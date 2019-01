Emerytury matczyne prawdopodobnie od 1 marca 2019 r.

Morawiecki: postaramy się, by emerytury matczyne obowiązywały od 1 marca

Postaramy się, żeby emerytury matczyne obowiązywały jak najszybciej; dzisiaj datą taką, której postaramy się nie przekroczyć, jest 1 marca - zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Podczas rozmowy w TVP1 Morawiecki był pytany o projekt tzw. emerytur matczynych, którym zająć ma się rząd podczas wtorkowego posiedzenia. "Postaramy się, żeby (emerytura matczyna) obowiązywała jak najszybciej. Dzisiaj datą taką, której postaramy się naprawdę nie przekroczyć, jest 1 marca, a więc już wkrótce" - oświadczył szef rządu.

reklama reklama

Polecamy: Pokolenie millenialsów jest wypalone. Potrzebuje rozwoju, a nie tylko pracy

Jak tłumaczył, będzie to emerytura dla kobiet, które urodziły czwórkę i więcej dzieci. "To jest coś, co od bardzo dawna im się należy. Przypomnę artykuł 71. Konstytucji RP, który mówi właśnie o tym, że państwo jest zobowiązane do szczególnej pomocy rodzinom, w tym zwłaszcza rodzinom wielodzietnym. I tutaj jakby nadrabiamy zaległości sprzed bardzo wielu lat" - podkreślił premier.

Dopytywany, czy na ten cel są zabezpieczone środki w tegorocznym budżecie, Morawiecki odparł: "nie było takich wątpliwości nigdy, że tych pieniędzy może nie być". "To jest spora pula środków, ale one już są wkomponowane w budżet na 2019 r." - dodał.

"Jestem przekonany, że nie tylko te środki będą, ale też że będziemy mogli w końcu skompensować mamom, naszym babciom, które urodziły czwórkę i więcej dzieci, które w trakcie swojego życia bardzo często nie mogły podjąć pracy, miały inne utrudnienia, że będzie to na poziomie minimalnym ta sprawiedliwość społeczna zapewniona" - zaznaczył szef rządu.

Morawiecki był też pytany o wątpliwości ekspertów dotyczące faktu, że kobiety które urodziły czwórkę i więcej dzieci i jednocześnie wypracowały sobie emeryturę będą potraktowane niesprawiedliwie, w stosunku do tych kobiet, które urodziły co najmniej czwórkę dzieci, ale nie mogły wypracować emerytur. "Tutaj rzeczywiście jest temat bardzo delikatny" - odparł premier. Dodał jednocześnie, że jeśli ktoś w trakcie swojego życia zawodowego wypracowywał środki, to zwykle "jest trochę inny status materialny takiej osoby, inne położenie takiej osoby". Jak mówił, te osoby, które mogą pracować mogą być członkami Pracowniczych Planów Kapitałowych, a więc "z definicji są w lepszym położeniu, niż te osoby, które nie pracują".