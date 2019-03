Uznawanie kwalifikacji zawodowych w przypadku twardego brexitu.

Nowelizacja dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych

Rząd zajmie się we wtorek (5 marca 2019 r.) projektem noweli dot. uregulowania niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w przypadku tzw. twardego brexitu. Kwestie te dotyczą m.in. Polaków, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe w Wielkiej Brytanii, a chcą pracować w Polsce. Projekt nowelizacji ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz niektórych innych ustaw przygotowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

Twardy brexit

Przygotowane przepisy mają uregulować - w przypadku tzw. bezumownego brexitu - sytuację obywateli RP i obywateli UE, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe w Wielkiej Brytanii. - W warunkach coraz wyraźniej rysującej się perspektywy braku porozumienia między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem po dniu 30 marca 2019 r. państwo to stanie się w relacjach z Unią Europejską państwem trzecim i zostanie wyłączone z unijnego porządku prawnego - wyjaśniono w uzasadnieniu projektu, który zamieszczono na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Jednym z następstw bezumownego brexitu - przypomniano - będzie brak możliwości uznania w RP (i w UE) – kwalifikacji zawodowych nabytych w Zjednoczonym Królestwie według mechanizmów obowiązujących w państwach członkowskich UE. Kwalifikacje te zaczną być bowiem traktowane jak kwalifikacje nabyte poza Unią Europejską. Oznacza to, że ich uznawanie będzie odbywało się na podstawie przepisów odrębnych, co zmusi osoby posiadające takie kwalifikacje do przeprowadzania znacznie bardziej czasochłonnych i kosztownych postępowań nostryfikacyjnych. Jak podkreślono w uzasadnieniu, w Polsce nie ma systemu uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach trzecich.

Problem

Twórcy projektu zwrócili uwagę na sytuację przebywających w Wielkiej Brytanii Polaków, którzy tam nabyli kwalifikacje zawodowe. Jak wyjaśniono, w następstwie bezumownego wyłączenia Zjednoczonego Królestwa z unijnego porządku prawnego, po powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osoby takie nie będą mogły ubiegać się o uznanie tych kalifikacji na dotychczasowych, uproszczonych zasadach.

Projekt ustawy

- Wydaje się oczywiste, że sytuacja braku możliwości szybkiego uznania kwalifikacji zawodowych, nabywanych często przez wiele lat, może mieć negatywny wpływ na decyzję o powrocie do Polski - czytamy. Dlatego projekt ustawy przewiduje, że zachowają moc wydane przed 30 marca 2019 r. decyzje o uznaniu w Polsce kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej, nabytych w Zjednoczonym Królestwie.