Emerytura plus także w 2020 r.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej planuje wypłacić trzynaste świadczenie emerytalne również w 2020 roku - podał resort w komunikacie.

- Proponuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 maja 2019 roku. W planach mamy, by podobne świadczenie wypłacić również w 2020 roku - napisano.

reklama reklama

Emerytura Plus to jednorazowe świadczenie pieniężne, które zostanie wypłacone emerytom i rencistom. Świadczenie zostanie wypłacone w maju 2019 roku, w kwocie najniższej emerytury, która od 1 marca 2019 roku wynosi 1100 złotych brutto.

Polecamy: Pracownicze plany kapitałowe. Nowe obowiązki pracodawców i płatników - wydanie specjalne nr 2/2018

Według informacji resortu trafi ono do ponad 9,72 mln świadczeniobiorców, w tym dla ok. 6,94 emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych. Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych to kwota ponad 10,7 mld złotych.

Więcej informacji znajdziesz w artykule: Emerytura plus czyli trzynasta emerytura i renta od 1 maja 2019 r.