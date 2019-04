500 zł na każde dziecko - projekt przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów

Projekt dotyczący świadczenia "500 plus" na każde dziecko został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów – poinformowała w piątek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Wnioski o świadczenie będzie można składać od 1 lipca.

Minister rodziny w porannej audycji w radiu Wnet przypomniała, że projekty z nowej piątki PiS będą realizowane zgodnie z mapą drogową zaprezentowaną w połowie marca przez premiera Mateusza Morawieckiego.

"W pierwszej kolejności trzeba było do połowy kwietnia przyjąć projekt +Emerytury Plus+. Natomiast +500 plus+ na każde dziecko będzie od 1 lipca. Myślę, że może w następnym tygodniu, albo w jeszcze następnym będzie na Radzie Ministrów i potem prace w parlamencie" - powiedziała Rafalska.

Dodała, że został już przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. "Projekt jest skończony, był już przedstawiony na Stałym Komitecie Rady Ministrów i został przez Komitet przyjęty" - powiedziała Rafalska.

Projekt dotyczący przyznania świadczenia 500 plus także na pierwsze dziecko zapowiedział na lutowej konwencji PiS prezes partii Jarosław Kaczyński w ramach pięciu propozycji programowych, tzw. nowej piątki PiS. Wśród nich znalazły się także: brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, obniżenie PIT do 17 proc. i podwyższenie kosztów uzyskania przychodu, a także "trzynastka" dla emerytów, przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.

Sejm w czwartek uchwalił ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Przewiduje ona, że emeryci i renciści otrzymają w maju jednorazowo 1100 zł brutto (ok. 888 zł netto).

Obecnie w ramach programu "Rodzina 500 plus" przysługuje świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez kryterium dochodowego. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeśli spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec

