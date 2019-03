500 plus w 2019 r. – kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie „500 plus” na nowych zasadach

Wnioski o świadczenie „500 plus” na nowych zasadach (bez kryterium dochodowego) będzie można składać od 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną oraz od 1 sierpnia 2019 r. w tradycyjnej papierowej formie.

Będą one obowiązywały na nowy wydłużony okres, trwający do 31 maja 2021 r. Oznacza to, iż w 2020 r. nie trzeba będzie ponownie składać wniosku o świadczenie wychowawcze.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce, aby od 2021 r. obowiązywał roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 lipca do 30 września 2019 r., to wypłata nastąpi w odpowiednim terminie z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Wnioski złożone po dniu 30 września 2019 r. będą skutkowały wypłatą świadczenia od miesiąca złożenia bez wyrównania.

Kiedy nastąpi wypłata świadczenia?

Świadczenia wychowawcze na okres od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. Termin złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze wraz z dokumentami Ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia wychowawczego do 31 sierpnia 2019 r. do 31 października 2019 r. od 1 września do 30 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. od 1 października do 31 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. od 1 listopada do 30 listopada 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. do 29 lutego 2020 r.

Osoby, które mają przyznane świadczenia do końca września 2019 r. również będą mogły składać wnioski od 1 lipca 2019 r.. W takim przypadku ustalenie prawa do świadczenia „500 plus” nastąpi na okres od 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r.

500 plus na nowonarodzone dziecko - nowe zasady od 1 lipca 2019 r.

Wniosek o świadczenie wychowawcze rodzic będzie mógł złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Co ważne, świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Obecnie świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku. Rodzice muszą zatem dopilnować, aby dokumenty złożyć jak najwcześniej.

Nowe zasady będą dotyczyły również opiekunów prawnych oraz opiekunów faktycznych dziecka.

Podstawa prawna:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw - etap legislacyjny: konsultacje publiczne