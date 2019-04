500 plus od pierwszego dziecka w rodzinie - nowe przepisy przyjęte przez rząd

Rząd przyjął projekt ustawy o wypłacie świadczenia 500+ od 1. dziecka w rodzinie

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy, na mocy której świadczenie 500+ wypłacane będzie na każde dziecko w rodzinie, bez kryterium dochodowego - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Zgodnie z zapowiedziami rządu projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewiduje, że prawo do świadczenia 500 plus będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18. roku życia, również jedynacy bez względu na dochody rodziny. Obecnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych – 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością.

Przedstawiciele rządu zapowiadali wcześniej, że nowe przepisy mają obowiązywać od lipca br.

Od momentu uruchomienia na program "Rodzina 500 plus" przeznaczono prawie 68 mld zł (stan na luty 2019 r.). Obecnie z programu korzysta ponad 3,6 mln dzieci (52 proc. wszystkich dzieci do 18 lat). (PAP Biznes)

