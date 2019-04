Dyrektywa o treściach cyfrowych i dyrektywa o sprzedaży towarów

Dyrektywy te mają zapewnić konsumentom w UE wysoką ochronę i pewność prawa (zwłaszcza gdy kupują za granicą), a firmom – szczególnie małym i średnim – ułatwić ogólnounijną sprzedaż.

Niculae Bădălău, rumuński minister gospodarki: Unia Europejska wzmacnia prawa konsumentów przysługujące Europejczykom i tworzy nowe możliwości biznesowe dla unijnych firm. Firmy, które będą chciały rozszerzyć działalność i zacząć sprzedaż w całej Unii, będą miały do załatwienia mniej formalności. Pomoże to zwłaszcza małym i średnim firmom w rozszerzeniu ich działalności na inne kraje UE.

Tudorel Toader, rumuński minister sprawiedliwości: Konsumenci otrzymają większą ochronę dzięki UE. Będą im przysługiwały środki ochrony prawnej, gdy kupować będą wszelkie towary – od ubrań po towary skomplikowane, takie jak inteligentne zegarki – lub nabywać usługi w chmurze, takie jak programy antywirusowe lub e-booki.

Dyrektywa o treściach cyfrowych

Dyrektywa o treściach cyfrowych dotyczy dostarczania treści cyfrowych i obejmuje: dane wytworzone i dostarczane w formie cyfrowej (np. muzyka, wideo on-line), usługi pozwalające tworzyć, przetwarzać lub przechowywać dane w formie cyfrowej (np. przechowywanie w chmurze), usługi pozwalające dzielić się danymi (np. Facebook, YouTube) oraz wszelkie trwałe nośniki stosowane wyłącznie do treści cyfrowych (np. DVD). W zakres dyrektywy wchodzą też usługi komunikacji interpersonalnej OTT, umowy pakietowe oraz przetwarzanie danych osobowych.

Dyrektywa ta wprowadza wysoki poziom ochrony dla konsumentów płacących za usługę, lecz także dla osób, które w zamian za usługę dostarczają danych. Nowe przepisy przewidują zwłaszcza, że jeśli nie jest możliwe usunięcie wad w rozsądnym terminie, konsument ma prawo do obniżki ceny lub pełnego zwrotu kosztów. Okres gwarancji nie może być przy tym krótszy niż dwa lata.

Dyrektywa o sprzedaży towarów

Dyrektywa o sprzedaży towarów dotyczy wszelkiej sprzedaży towarów: fizycznej (w sklepach), internetowej oraz jakiejkolwiek sprzedaży na odległość. Są nią też objęte towary z elementem cyfrowym (np. inteligentne lodówki czy zegarki).

Dyrektywa ta ma zastosowanie do wszystkich towarów, w tym produktów z elementem cyfrowym (takich jak inteligentne lodówki). Wprowadza ona minimalny dwuletni okres gwarancji (od momentu otrzymania towaru przez konsumenta) i roczny okres, w którym z korzyścią dla konsumenta, ciężar dowodu spoczywa na sprzedawcy. Państwa członkowskie mogą wydłużyć te okresy, by utrzymać istniejący w ich krajach poziom ochrony konsumentów.

Dyrektywy zostaną teraz formalnie podpisane, a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym. Państwa członkowskie będą mieć 2 lata na przeniesienie nowych przepisów do prawa krajowego.

Przygotowując obie dyrektywy, kierowano się zasadą maksymalnej harmonizacji, co oznacza, że państwa członkowskie nie mogą odchodzić od ich wymogów. W niektórych aspektach jednak pozostawiono państwom członkowskim pewien margines swobody, przede wszystkim po to, by mogły utrzymać poziom ochrony już zapewniany konsumentom na poziomie krajowym.

Dyrektywa o niektórych aspektach umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych

Dyrektywa o niektórych aspektach umów sprzedaży towarów, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE