Warsztaty terapii zajęciowej - wyższe wsparcie w 2019 r.

Wyższe wsparcie na warsztaty terapii zajęciowej w 2019 r.

Blisko 492 mln złotych zaplanowano w tym roku na wsparcie warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - poinformowało we wtorek ministerstwo rodziny. To o ponad 105 mln złotych więcej niż przed czterema laty - dodano.

Resort rodziny zapewnił w komunikacie przesłanym PAP, że w kolejnych latach finansowe wsparcie warsztatów terapii zajęciowych będzie jeszcze większe.

Dofinansowanie w 2020 i 2023 r.

Jak wskazano, w 2020 roku kwota dofinansowania tego typu placówek ze środków Funduszu wyniesie ponad 531,7 mln złotych, a w 2023 roku – ponad 551,6 mln złotych. Dzięki warsztatom osoby niepełnosprawne niezdolne do podjęcia pracy mają możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej.

"Udział w warsztatach wiąże się z poczuciem przynależności, umożliwia nawiązanie relacji społecznych, wzmacnia poczucie wartości i umożliwia realizację talentów, które każdy człowiek nosi w sobie bez względu na to z jakimi trudnościami się boryka. Biorąc to pod uwagę, nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że warsztaty terapii zajęciowej potrzebują większego dofinansowania" – podkreśliła cytowana w komunikacie szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

Minister przypomniała, że systematycznie rośnie kwota dofinansowania rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej. Jak wskazała - w bieżącym roku jest to 17 796 złotych, dokładnie 3 tys. złotych więcej niż jeszcze było to przed czterema laty.

"W 2020 roku i w latach następnych kwota ta wzrośnie o kolejne 1,2 tys. złotych do poziomu 18 996 złotych. Będzie to 4,2 tys. złotych więcej niż w 2015 roku. Wierzymy, że dzięki zwiększonemu dofinansowaniu warsztaty będą lepiej służyły potrzebom osób niepełnosprawnych" – dodała Rafalska.

Czym są warsztaty terapii zajęciowej?

Warsztaty terapii zajęciowej to placówki oferujące osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Podczas pobytu osoby niepełnosprawne mają zajęcia terapeutyczne i warsztatowe.

MRPiPS przypomniało, że od zeszłego roku uczestnicy warsztatów mają możliwość odbywania praktyk zawodowych, mogą zapoznać się z pracą w konkretnym zakładzie pracy. W ten sposób są lepiej przygotowani do rozpoczęcia aktywności zawodowej.

Warsztaty terapii zajęciowej mogą być organizowane m.in. przez fundacje i stowarzyszenia. Współfinansowane są ze środków PFRON. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze środków Funduszu można dofinansować maksymalnie 70 proc. kosztów utworzenia warsztatu i 90 proc. kosztów jego działalności.

Według danych przekazanych przez resort rodziny, w 2018 roku w całej Polsce działało blisko 720 warsztatów terapii zajęciowej, w których uczestniczyło niemal 27,5 tys. osób.