Ewidencja PPK - 3 nowe instytucje finansowe

3 nowe instytucje w ewidencji PPK

W ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) - prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju - pojawiły się nowe instytucje finansowe. Chodzi o Nationale-Nederlanden PTE, TFI Allianz, PKO TFI. Wpis do ewidencji PPK umożliwia przedstawienie oferty i rozpoczęcie programu PPK u pracodawców.

W sumie 13 instytucji finansowych w PPK

Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) w ubiegłym tygodniu przekazał, że pierwsze osiem podmiotów zarządzających zostało wpisanych przez Polski Fundusz Rozwoju do ewidencji PPK. Jak podano, dodatkowo wnioski do PFR o wpisanie do ewidencji złożyło kolejnych pięć instytucji. Oznacza to, że 13 instytucji finansowych jest zainteresowanych oferowaniem PPK.

Wpisanie do ewidencji oznacza, że zarządzane przez nie instytucje finansowe mogą uczestniczyć w systemie Pracowniczych Planów Kapitałowych, oferując pomnażanie środków gromadzonych na rachunkach PPK.

Nationale-Nederlanden PTE

W tym tygodniu kolejne podmioty informowały, że zostały wpisane do ewidencji PPK przez PFR. "Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne może już ruszać z ofertą dla pracodawców na prowadzenie i zarządzanie PPK – zostało wpisane do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju" - poinformowało Nationale-Nederlanden PTE w komunikacie.

Jak dodano, wpis do ewidencji PPK formalnie umożliwia przedstawienie oferty i rozpoczęcie wdrażania PPK u pracodawców. "Nationale-Nederlanden PTE będzie pobierać niższe niż przewidziane w ustawie opłaty za zarządzanie PPK. W przypadku funduszu zdefiniowanej daty 2025 – będzie to 0,2 proc., a w pozostałych funduszach 0,42 proc. w skali roku" - czytamy.

TFI Allianz

Grupa Allianz także rozpoczęła oferowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zarządzaniem i prowadzeniem PPK zajmie się Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz. TFI Allianz poinformowało, że 15 maja br. zostało wpisane do ewidencji PPK prowadzonej przez PFR. "Grupa Allianz Polska, w skład której wchodzi TFI, zarządza obecnie ponad 80 Pracowniczymi Planami Emerytalnymi o wartości ponad 500 mln zł. Produkty emerytalne m.in. IKE i IKZE są od lat obecne w jej portfolio. Towarzystwo korzysta z globalnej ekspertyzy spółek z Grupy Allianz - PIMCO i Allianz Global Investors, których aktywa łącznie dają 5. pozycję wśród największych zarządzających aktywami na świecie (aktywa około 2 bln euro)" - czytamy w komunikacie.

Jak dodano, zarządzane przez TFI Allianz Pracownicze Plany Kapitałowe opierają się na ośmiu subfunduszach, które wchodzą w skład Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. "Polityki inwestycyjne subfunduszy będą dostosowywane do wieku uczestnika, tak aby zminimalizować ryzyko utraty środków w miarę zbliżania się do 60. roku życia. Subfundusze oferują atrakcyjne koszty zarządzania, a w pierwszym roku trwania PPK, opłaty nie będą pobierane" - czytamy.