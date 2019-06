Urzędnik w sądzie i prokuraturze ze statusem funkcjonariusza publicznego

Wójcik: projekt ustawy ws. pracowników wymiaru sprawiedliwości - rewolucyjny

Projekt ustawy o pracownikach administracyjnych sądów i prokuratur to rewolucyjna zmiana, dzięki której ludzie będą lepiej zarabiać - powiedział w piątek PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Dodał, że proponowane zmiany gwarantują m.in. stały wzrost wynagrodzenia i jasną ścieżkę awansu.

Minister zapewnił też, że chciałbym poznać opinię całego środowiska pracowników sądów i prokuratur na temat tego projektu. "Na najbliższy wtorek zamierzam zaprosić przedstawicieli sztabu protestacyjnego do naszej siedziby" - dodał.

Od 7 maja związkowcy pracowników sądów i prokuratury potestują w miasteczku namiotowym przed gmachem Ministerstwa Sprawiedliwości. Protestujący domagają się m.in. podwyżek wynagrodzeń 650 zł w tym roku i o 500 zł w kolejnym. Związkowcy postulują też, przyjęcie jeszcze przed wyborami parlamentarnymi ustawy, która systemowo ureguluje warunki pracy w sądach i prokuraturze. W ubiegłym tygodniu resort sprawiedliwości przekazał związkowcom projekt ustawy w tej sprawie.

W piątek przedstawiciele protestujących związkowców odnosząc się do projektu ocenili, że propozycje ministerstwa sprawiedliwości to gwóźdź do trumny dla pracowników sądów i prokuratur. Ich zdaniem "gdyby ustawa została wprowadzona w takiej formie, to w sądach zostałaby tylko kadra zarządzająca, a na zmianach finansowo skorzystają tylko stanowiska kierownicze i samodzielne".

Wiceminister Wójcik w rozmowie z PAP ocenił, że "jest to dobry projekt ustawy". "Dla nas to rewolucyjna zmiana, która spowoduje, że ludzie będą lepiej zarabiać i będą mieli określoną ścieżkę awansu. Projekt rozwiązuje wiele problemów. Wprowadzamy tam system mnożnikowy, którego nigdy nie było dla tej grupy zawodowej; jest gwarancja, że stale będą wzrastać wynagrodzenia; pracownicy ci będą funkcjonariuszami publicznymi ze wszystkim uprawnieniami; jasno określona też będzie ścieżka awansu" - zaznaczył.

Wójcik zwrócił przy tym uwagę, że ministerstwo jest gotowe rozmawiać z protestującymi o szczegółach projektu. "Oczywiście, jesteśmy gotowi rozmawiać dalej z organizacjami związkowymi na temat dopracowania projektu. Na najbliższy wtorek zamierzam zaprosić przedstawicieli sztabu protestacyjnego do naszej siedziby" - powiedział.

Wiceminister zapewnił też, że związki zawodowe to ważny partner społeczny i resort uważnie wsłuchuje się w ich głos. "Ale prawdą też jest, że uzwiązkowienie wśród pracowników nie jest zbyt wysokie. Dlatego chciałbym poznać też zdanie całego środowiska na temat projektu. Dlatego dziś odbyłem spotkanie z dyrektorami sądów apelacyjnych" - zaznaczył.