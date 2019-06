Inspektor Ochrony Danych w sądach

Obowiązujące od 25 maja 2018 r. akty prawne regulujące kwestie związane z ochroną danych osobowych określają zasady wyznaczania, kompetencje i zadania oraz status inspektora ochrony danych (dalej jako IOD). Osoba wyznaczona do pełnienia tej roli ma szczególny obowiązek czuwania nad przestrzeganiem w organizacji przepisów o ochronie danych oraz udzielania zaleceń co do oceny skutków danych. W przypadkach wskazanych w poszczególnych aktach normatywnych określone podmioty są zobligowane do wyznaczenia IOD z uwagi na charakter wykonywanych zadań oraz zakres i rodzaj przetwarzanych danych. Wśród tych podmiotów wskazać należy na sądy, przy czym regulacje prawne związane z obowiązkiem wyznaczenia IOD i jego zadaniami rozproszone są w kilku aktach prawnych.