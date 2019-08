Złóż wniosek o 500+ do końca września!

500+ na każde dziecko - nowe zasady

W ciągu półtora miesiąca od rozszerzenia programu „Rodzina 500+” na wszystkie dzieci złożonych zostało 3,5 mln wniosków o świadczenie wychowawcze na nowych zasadach. – Pragnę przypomnieć, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje wypłatę świadczenia na nowych zasadach z wyrównaniem od lipca – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Od początku działania programu, czyli od kwietnia 2016 r., do końca czerwca br. w ramach programu „Rodzina 500+” do rodzin trafiło już 74,4 mld zł. – Dzięki tym pieniądzom wiele rodzin po raz pierwszy pojechało razem na wakacje, wyremontowało pokoje dziecięce, ale co najważniejsze, rodziców stać na dodatkowe zajęcia, hobby i inwestycję w przyszłość dzieci – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Od 1 lipca świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci w rodzinie i pieczy zastępczej, niezależnie od dochodów. Od 1 lipca do 16 sierpnia 2019 r., czyli po rozszerzeniu programu „Rodzina 500+” na wszystkie dzieci, złożonych zostało 3,5 mln wniosków „500+” na nowych zasadach.

– Gminy przyznały już 2,3 mln świadczeń „500+”, z czego do 16 sierpnia wypłacono 1,6 mln świadczeń na nowych zasadach za lipiec. To w sumie 810 mln zł. Chcę podziękować samorządom za tak sprawną realizację powierzonych im zadań. Dzięki temu wiele rodzin mogło skorzystać z dodatkowych środków już w te wakacje – wskazuje szefowa MRPiPS.

Wniosek do końca września 2019 r. - wyrównanie od lipca 2019 r.

Jak przypomina minister Bożena Borys-Szopa, tylko złożenie wniosku o „500+” do końca września 2019 r. gwarantuje wypłatę świadczenia wychowawczego na nowych zasadach z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. – Nie warto zwlekać – apeluje minister.