Nowa aplikacja ZUS do wystawiania zwolnień lekarskich

ZUS przygotował nowy kreator do wystawiania zwolnień lekarskich. Dzięki nowej aplikacji e-ZLA można wystawić szybciej i znacznie prościej – wystarczą dwa kroki, aby utworzyć nowy elektroniczny dokument. Lekarze, którzy testowali nową aplikację chwalą łatwość, z jaką kreuje ona nowe zwolnienie. Korzystają także z nowych funkcji, które pojawiły się na lekarskich profilach.

Wśród nich znajduje się opcja zarządzania listą placówek, w których asystent medyczny będzie mógł wystawiać elektroniczne zwolnienia w imieniu danego lekarza.

- To duże usprawnienie, które przygotowaliśmy, uwzględniając uwagi lekarzy dotyczące funkcjonowania starego programu. Teraz do stworzenia zwolnienia potrzeba mniej czynności, a tak naprawdę wystarczą tylko dwa proste kroki, by lekarz lub asystent medyczny wprowadził zwolnienie do systemu informatycznego - mówi Iwona Kowalska – Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Oczywiście, po zalogowaniu do PUE ZUS lekarz bądź jego asystent medyczny może wybrać starą lub nową wersję kreatora – zapewnia rzeczniczka.

Na PUE ZUS są też inne nowe funkcje, które ułatwiają prace osobom wystawiającym zwolnienia lekarskie. Teraz lekarz może zarządzać listą placówek medycznych, dla których jego asystent ma uprawnienia do wystawiania e-ZLA. Na każdym etapie wprowadzania e-zwolnienia może też zmienić wskazane wcześniej miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych. A jeśli lekarz wpisze nowe miejsce udzielania świadczeń, to automatycznie utworzy się wniosek FZLA (upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich).

ZUS wprowadził wszystkie zmiany na podstawie uwag i spostrzeżeń lekarzy, którzy, na co dzień wystawiają elektroniczne zwolnienia.

- Zanim udostępniliśmy nowy kreator, przetestowali go lekarze i dopiero po ich dobrej ocenie nowa aplikacja została udostępniona wszystkim osobom, które wystawiają e-ZLA. Wprowadzając zmiany, uwzględniliśmy zarówno uwagi lekarzy jak i pacjentów – mówi Kowalska - Matis.

W związku z uruchomieniem ostatnich funkcji na PUE ZUS, Zakład przygotował także nowe usługi dla aplikacji gabinetowych.