Upoważnienie asystenta medycznego do wystawiania e-ZLA

Lekarze muszą ponownie upoważnić asystentów do wystawiania zwolnień

W czasie wizyty u lekarza, po badaniu - nie tylko terapeuta może wystawić e-zwolnienie. Najczęściej robi to upoważniony przez niego asystent medyczny. Takie upoważnienie lekarz wystawia na rok, a po upływie 12 miesięcy musi wystawić kolejne. Pod koniec roku warto sprawdzić czy asystent jest nadal upoważniony do wystawiania e-ZLA.

Asystent medyczny wystawia e-ZLA

Wprowadzenie funkcji asystenta medycznego miało za zadanie ułatwić lekarzom zmagania z medyczną dokumentacją tak, aby czas poświęcony na wypisywanie dokumentów lekarz mógł poświęcić pacjentowi. Upoważniony przez lekarz asystent może wystawić zwolnienie lekarskie w imieniu lekarza i na podstawie dokumentacji medycznej. Asystentem może zostać każda osoba wykonująca zawód medyczny, czyli pielęgniarka, ratownik medyczny, sekretarka medyczna.

Upoważnienie ważne rok

"Ponieważ takie upoważnienie lekarz może wystawić na rok, po upływie 12 miesięcy musi wystawić kolejne. Lekarz może też w każdej chwili upoważnienie wycofać" – wyjaśnia Iwona Kowalska –Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – "Pierwsze upoważnienia były wystawiane rok temu, więc powoli uprawnienia asystentów wygasają, dlatego warto sprawdzić, kiedy trzeba ponownie swojego asystenta upoważnić" - dodaje.

Zadanie asystenta

Upoważnienie asystenta nie oznacza to jednak, że asystent medyczny za lekarza decyduje, komu wypisać zwolnienie. Nadal to wyłącznie lekarz decyduje o zwolnieniu i jego szczegółach. Natomiast upoważniony przez niego asystent medyczny tylko wprowadza dane zaświadczenia do elektronicznego systemu i samodzielnie je podpisuje. Znacznie ułatwia to prace i skraca czas pobytu pacjenta w przychodni.

Jak zostać asystentem na PUE ZUS?

Żeby zostać asystentem trzeba najpierw mieć założone konto na PUE ZUS i być wpisanym do rejestru Asystentów Medycznych (RAM), który jest dostępny pod adresem https://ram.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/. Swój profil na platformie ZUS musi mieć również lekarz, w którego imieniu e-ZLA będzie wystawiał asystent. Upoważnianie asystenta do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich odbywa się w systemie RAM. Następnie informacja ta jest przekazywana do ZUS. Na jej podstawie asystent uzyska dostęp do odpowiednich funkcji na PUE ZUS, dzięki którym wystawi e-ZLA.

Jak przedłużyć upoważnienie?

"Aby przedłużyć upoważnienie lekarz musi zalogować się w Rejestrze Asystentów Medycznych (RAM) i stworzyć nowe upoważnienie. Przy czym pozwolenie do wystawiania e-zwolnień lekarz może w każdej chwili wycofać". - wyjaśnia rzeczniczka.

Odpowiedzialność

Pomimo tego, że to asystent wypisuje i podpisuje e-ZLA to za skutki nieprawidłowego wystawienia zaświadczenia lekarskiego przez asystenta odpowiedzialność ponosi lekarz.