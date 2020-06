5 lipca – niedziela handlowa?

Niedziela 5 lipca 2020 r.

Zgodnie z kalendarzem niedziel handlowych i niehandlowych 5 lipca 2020 r. będzie niedziela niehandlowa. Jest to pierwsza niedziela miesiąca lipca, który nie należy do katalogu 4 miesięcy, kiedy to jedna niedziela jest niedzielą handlową. Jest to zgodne z ogólną regułą wprowadzoną ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Od 2018 r. zakaz handlu w niedziele wprowadzany był stopniowo. Od początku tego roku obowiązuje już docelowy model 7 niedziel z otwartymi sklepami na cały rok.

Lipiec 2020 - niedziele niehandlowe.

Niedziela handlowa w 2020 r.

W całym roku kalendarzowym jest więc tylko 7 niedziel handlowych: dwie występują bezpośrednio przed Bożym Narodzeniem, jedna bezpośrednio przed Wielkanocą i 4 w określonych miesiącach. Te 4 miesiące to:

styczeń kwiecień czerwiec sierpień.

W wyżej wymienionych miesiącach handlowa jest zawsze ostatnia niedziela miesiąca.

W związku z powyższym schematem w lipcu nie występuje żadna niedziela handlowa. Najbliższa niedziela handlowa będzie w sierpniu – 30 sierpnia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 466)