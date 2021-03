Zmiany w obostrzeniach od 13 marca 2021 r.

Minister zdrowia o obostrzeniach

Minister mówił o wzroście liczby zachorowań. Jak podkreślał, o 33 procent wzrosła średnia w porównaniu do ubiegłego tygodnia. Zdaniem ministra nadal województwem, które najbardziej jest dotknięte zachorowaniami jest warmińsko-mazurskie. W drugiej kolejności znajduje się województwo pomorskie. Kolejne województwa to: mazowieckie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, podkarpackie. Są to województwa powyżej średniej krajowej, jeśli chodzi o liczbę przypadków zachorowań.

Województwo warmińsko-mazurskie

W województwie warmińsko-mazurskim o tydzień zostaną przedłużone obecne obostrzenia poza jednym wyjątkiem. Chodzi o wprowadzenie modelu nauki hybrydowej. Od poniedziałku 15 marca część uczniów danej szkoły będzie uczyć się stacjonarnie, a część – zdalnie. Decyzje podejmą dyrektorzy szkół.

reklama reklama



Województwo pomorskie

W województwie pomorskim od 13 marca 2021 r. pojawią się obostrzenia, które obecnie funkcjonują w województwie warmińsko-mazurskim.

Działalność zawieszą zatem:

baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej);

sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna

hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych – dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu);

galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie.

teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online);

kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury);

stoki narciarskie

kluby fitness i siłownie

obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).

Podobnie jak w województwie warmińsko-mazurskim pojawi się nauka hybrydowa w klasach I-III.

Pozostałe regiony

Do 28 marca w pozostałych regionach będą obowiązywały dotychczasowe obostrzenia. Przypomnijmy, iż kina, teatry i filharmonie funkcjonują w reżimie sanitarnym, może być zajęte w nich 50 procent miejsc. Podobnie jest w hotelach. Otwarte są stoki i baseny, a zamknięte siłownie i aquaparki.

Obowiązuje również nakaz zakrywania nosa i ust wyłącznie maseczką.

Źródło: Infor.pl, gov.pl