Jakie obostrzenia od 27 marca 2021 - lockdown

Obostrzenia od 27 marca do 9 kwietnia 2021

Na konferencji Premiera Mateusza Morawieckiego i Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego z dnia 25 marca 2021 r. o godz. 11:00 podane zostały nowe obostrzenia. Są to nowe obostrzenia, które utożsamia się z twardym lockdownem. Obowiązują od 37 marca (sobota) do 9 kwietnia (piątek) 2021 roku. Potwierdzono, że dotychczasowe ograniczenia funkcjonują nadal. Nie cofa się żadnych obostrzeń, a wręcz przeciwnie, dodaje nowe. Na dzień dzisiejszy zachorowalność na COVID-19 jest bowiem rekordowa, licząc od samego początku pandemii. Wynosi 34151 osób. Dochodzimy do kresu wydolności polskiej służby zdrowia. W związku z brytyjską mutacją wirusa szybciej dochodzi do nowych zakażeń i wzrasta liczba przypadków hospitalizacji, a także ciężkich przebiegów choroby. Wszystko to stanowi przyczynę kolejnego ruchu, jakim jest wprowadzenie stanowczych obostrzeń od najbliższej soboty.

Sklepy budowlane zamknięte

Tak jak się spodziewano, zamknięte zostają sklepy budowlane wielkopowierzchniowe, a więc od 2000 m2. Były one otwarte jako jedne z nielicznych.

Sklepy meblowe zamknięte

To samo dotyczy wielkopowierzchniowych sklepów meblowych. Te, które mają od 2000 m2 zostają zamknięte od 27 marca.

Galerie handlowe i miejsca publiczne jak poczta

Galerie handlowe zostają zamknięte tak jak było do tej pory. Obowiązują jednak dotychczasowe wyjątki dotyczące np. sklepów spożywczych czy drogerii. W placówkach handlowych i miejscach publicznych takich jak urzędy np. poczta wprowadza się większy rygor sanitarny - 1 osoba na 20 m2.

Salony fryzjerskie i kosmetyczne

Fryzjerzy nie są pocieszeni. Zgodnie z przypuszczeniami zamknięta zostaje branża beauty czyli salony fryzjerskie, urody i kosmetyczne. Dotyczy to omawianego okresu, a więc od 27 marca do 9 kwietnia.

Kościoły

Mimo licznych apeli, nie zamyka się kościołów i innych miejsc kultu religijnego. Nakłada się natomiast większy rygor sanitarny dotyczący dystansu społecznego - 1 osoba na 20 m2.

Sport

Obiekty sportowe zostają całkowicie zamknięte na amatorów sporu. Zezwala się na korzystanie z nich jedynie sportowcom zawodowym.

Przedszkola i żłobki

Przedszkola i żłobki zostają zamknięte. Funkcjonowały one przez długi czas bez ogólnego zamknięcia. Czasami dochodziło do wybuchu epidemii w niektórych placówkach i takie przedszkole czy żłobek były zamykane. Tymczasem uczniowie szkół byli wysyłani na naukę zdalną i wracały do nauki stacjonarnej. Ich sytuacji zmieniała się w zależności od rozwoju pandemii. W związku z rekordowym wzrostem zakażeń bardzo prawdopodobne było, że zamknięte zostaną także żłobki i przedszkola. Zamknięte żłobki i przedszkola muszą jednak zapewnić w tym czasie opiekę nad dziećmi medyków i innych rodziców służ walczących z COVID-19 tak, by osoby te nie musiały być odciągane od pracy.

Nowe obostrzenia obowiązują od 27 marca, a więc dzieci nie pójdą do placówek od poniedziałku 29 marca 2021 r. Zostaną w domu do piątku 9 kwietnia 2021 r. Czy rodzice dzieci będą mogli ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy za ten okres?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy marzec/kwiecień 2021

Przewidziano przedłużenie możliwości wnioskowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na okres zamknięcia placówek opiekuńczo-wychowawczych. O dodatkowy zasiłek mogą starać się rodzice dzieci do 8 roku życia. Aktualne rozporządzenie pozwala na korzystania z zasiłku do 28 marca. W najbliższym czasie należy więc spodziewać się kolejnego rozporządzenia Rady Ministrów przedłużającego zasiłek.

Wielkanoc 2021 - obostrzenia

W kwestii Wielkanocy Premier i Minister Zdrowia apelują o rozsądek, przestrzeganie reżimu sanitarnego i spędzenie świąt w gronie najbliższych. W dalszym ciągu obowiązuje limit zgromadzeń do 5 osób spoza gospodarstwa domowego. Limit ten nie dotyczy osób zaszczepionych.

Praca zdalna

Na koniec zaapelowano do pracodawców o kierowanie pracowników na pracę zdalną wszędzie tam, gdzie tylko to jest możliwe. Rekomendacja ta dotyczy w jednakowym stopniu firm prywatnych jak i sektora publicznego (wszelkie ministerstwa, urzędy, inspektoraty). Każda mobilność zwiększa ryzyko zakażenia COVID-19.