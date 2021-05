Prezydencki projekt o zadośćuczynieniach w Sejmie

Bon turystyczny można wykorzystać podczas zbliżających się wakacji. Jak to zrobić? Do kiedy ważny jest bon turystyczny?

Wakacje 2021 – ubezpieczenie, o co zadbać przed podróżą?

Wakacje 2021 – ubezpieczenie. Czas urlopu i wspólnych rodzinnych wyjazdów to najbardziej wyczekiwany okres w roku. Mimo iż w 2020 r. pandemia zmieniła wiele wakacyjnych podróży (według badań CBOS ponad jedna trzecia badanych musiała w zeszłym roku zweryfikować swoje plany [1]), wielu z nas wybrało się na wymarzony urlop i planuje go również na zbliżające się lato. Niestety nie każdemu okres wakacji kojarzy się z rajskimi wspomnieniami i chwilami odpoczynku. Czasami wizji podróży towarzyszy ogromy stres. Co więc możemy zrobić, by przy następnym wyjeździe zmaksymalizować płynącą z niego przyjemność oraz ograniczyć ryzyko nieprzyjemnych niespodzianek?