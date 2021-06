Coraz więcej polskich firm decyduje się na zastosowanie u siebie oprogramowania, które podwyższa produktywność i sprawia, że praca staje się bardziej zorganizowana. Jednym z sektorów, który inwestuje w tego typu nowe rozwiązania, jest branża prawnicza. Dzięki temu zarówno sami prawnicy, jak i ich klienci mogą być pewni, że współpraca przebiegnie bez większych utrudnień i zgodnie z planem. O czym dokładnie mowa? Na jakie narzędzie się zdecydować, aby zwiększyć swoją efektywność?

. Dlaczego warto zainwestować w program dla kancelarii prawnych

Oczywiście, wiele zależy od preferencji oraz oczekiwań właścicieli kancelarii prawnych oraz samych pracowników. Wprowadzony system musi bowiem odpowiadać kulturze pracy w danej firmie, a więc być indywidualnie dostosowany do potrzeb całego zespołu. To dlatego coraz popularniejszym oprogramowaniem dla prawników jest Amberlo, którego niewątpliwą zaletą jest wielofunkcyjność, a także spora uniwersalność.

Oprogramowanie dla prawników - po co?

To jedno z częściej pojawiających się pytań, a zadają je szczególnie doświadczeni i pracujący w zawodzie od lat prawnicy. Wielu z nich rozpoczynają swoją karierę radziło sobie bez elektronicznych narzędzi, stąd właśnie zdziwienie koniecznością wprowadzania w kancelariach takich rozwiązań. Tymczasem, obecnie branża prawnicza dosyć często korzysta z nowych technologii, aby ułatwić sobie codzienną pracę. Nie ma więc w tym niczego dziwnego, ponieważ w dzisiejszych czasach liczy się efektywność, szybkość i skrupulatność, a już na pewno jeśli mówimy o zawodach zaufania społecznego.

. Oprogramowanie dla prawników

Amberlo - charakterystyka i największe zalety

Dobra organizacja pracy to podstawa jeśli mówimy o profesji prawnika. Setki tomów akt, stosy dokumentów, mnóstwo kontaktów i spotkań - wszystko to sprawia, że nawet najbardziej sumienna osoba od czasu do czasu może popełnić błąd lub o czym zapomnieć. To właśnie dlatego warto wspomóc się elektronicznym asystentem. Amberlo to nic innego jak oparty na chmurze system, które ułatwia zarządzanie zawodowymi sprawami. Jego wdrożenie zajmuje zaledwie kilka minut, a sama obsługa jest bardzo intuicyjna i z pewnością poradzi sobie z nią każdy prawnik. Dzięki Amberlo można m.in. planować swoje spotkania i zadania, monitorować czas pracy oraz poniesione wydatki, a także gromadzić najważniejsze informacje, dane czy dokumenty potrzebne przy prowadzeniu spraw. Oprogramowanie jest adresowane zarówno do niewielkich kancelarii, jak i dużych przedsiębiorstw prawniczych. Sprawdzi się więc świetnie przy organizowaniu pracy jednego lub kilku prawników, ale także całego zespołu. Świetną opcją jest to, że Amberlo przypomina o zbliżających się spotkaniach, rozprawach czy zadaniach.

Większa efektywność i zysk niewielkim kosztem

Narzędzie działa przy użyciu chmury, a więc można korzystać z niego z dowolnego miejsca i o każdej porze. Prawnicy mają dostęp do swojego kalendarza, jak i do harmonogramu pracy współpracowników, dzięki czemu mogą oni zsynchronizować swoje działania. Wszelkie zgromadzone pliki czy dokumenty można edytować i przekazywać dalej, a pomocną funkcją jest integracja Amberlo z Microsoft SharePoint. Dzięki temu każdy uprawniony użytkownik może odnaleźć dowolny dokument nawet w kilka sekund, a więc oszczędza sporo czasu i energii. Oprogramowanie pozwala również na wystawianie faktur dla klientów, i to w kilku językach oraz walutach. Prawnicy korzystający z Amberlo mogą później monitorować historię płatności, a w razie konieczności system przesyła powiadomienie o zwłoce.

Czy warto korzystać z programu dla branży prawniczej?

Oczywiście, że tak! Jak widzimy, Amberlo posiada funkcje, które w znacznym stopniu mogą usprawnić pracę całej kancelarii i poprawić wyniki. Ponadto, narzędzie to jest w pełni bezpieczne i posiada liczne certyfikaty, dzięki czemu klienci nie muszą obawiać się o to, że ich dane czy przekazane kancelarii informacje trafią do osób trzecich. Z punktu widzenia użytkownika Amberlo na korzyść działa także to, że w razie pytań czy problemów może skontaktować się z biurem obsługi i błyskawicznie otrzyma wszelkie wsparcie.