Wzrost liczby zapytań spadkobierców o konta osób zmarłych

Jak wynika z danych, jakie KIR przesłała do PAP, w tym roku wyraźnie wzrosła liczba zapytań, kierowanych przez osoby fizyczne.

KIR: wzrosła liczba zapytań spadkobierców o konta osób zmarłych

W 2021 roku wzrosła liczba zapytań spadkobierców o konta osób zmarłych. Jest ich blisko dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym - wynika z danych KIR, przesłanych PAP.

Centralna informacja o rachunkach

Centralna informacja o rachunkach to prowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową rejestr, który umożliwia dostęp do danych o rachunkach osób zmarłych, „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy. Spadkobiercy, posiadający tytuł prawny do spadku po właścicielu rachunku, mogą składać zapytanie o centralnej informacji, aby dowiedzieć się, czy istnieją przypisane zmarłemu rachunki.

„Liczba zapytań złożonych przez osoby fizyczne – spadkobierców w bieżącym roku kształtuje się na poziomie 700-800 miesięcznie” – napisano w odpowiedzi KIR na pytania zadane przez PAP.

W roku 2019 średnia liczba zapytań złożonych przez spadkobierców wynosiła nieco ponad 500 miesięcznie, a w roku 2020 – niespełna 480 – wynika z danych KIR.

Poza spadkobiercami zapytania do centralnej informacji o rachunkach mogą składać również instytucje publiczne, w tym gminy. Samorządy również po uzyskaniu informacji, że posiadacz rachunku zmarł, mogą szukać rachunków osoby zmarłej.

Z danych KIR wynika, że w tym roku liczba zapytań, kierowanych do centralnej informacji, wyniosła ok. 1400 miesięcznie, podczas gdy w roku ubiegłym było takich zapytań nieco ponad 1800, a w roku 2019 – ok. 1540. (PAP)

