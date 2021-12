Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji z wetem prezydenta

Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji wzbudził wiele kontrowersji. Nie tylko wśród Polaków, ale także na arenie międzynarodowej. Po jej uchwaleniu podmioty zagraniczne miałyby ograniczony dostęp do koncesji medialnych w kraju. Prezydent odmówił podpisania noweli. Jednak podtrzymał konieczność wprowadzenia ograniczeń

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji skierowana do ponownego rozpatrzenia

Prezydent Andrzej Duda rozważał kilka aspektów.

- Odmawiam podpisania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia; to znaczy, że ją wetuję - poinformował w poniedziałek 27 grudnia 2021 r. prezydent Andrzej Duda.

Chodzi o nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Przed dwoma tygodniami Sejm opowiedział się przeciwko uchwale Senatu, który we wrześniu odrzucił te ustawę. Nowelizacja uszczelnia i uściśla obowiązujące od 2004 r. przepisy stanowiące, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nieprzekraczającym 49 proc.

Nowelizacja trafiła do prezydenta Andrzeja Dudy, który mógł ją podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. 19 grudnia w różnych miejscach kraju odbyły się manifestacje z udziałem m.in. liderów ugrupowań opozycyjnych, podczas których wzywano prezydenta do zawetowania nowelizacji - podnoszono m.in., że konsekwencje nowych przepisów dotyczyłyby obecnie Grupy TVN, której właścicielem jest amerykański koncern Discovery.

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji – powody weta

- Argumentów, które pozwalają skierować nowelizację ustawy medialnej do Trybunału Konstytucyjnego, jest dużo, ale nie mogę na 100 proc. powiedzieć, że Trybunał na pewno odniósłby się też do kwestii traktatu polsko-amerykańskiego - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.

Andrzej Duda powiedział, że są klarowne podstawy, i on co do tego też nie ma wątpliwości, do skierowania nowelizacji do Trybunału Konstytucyjnego.

- Myślę, że to są silne i poważne argumenty przeciwko tym przepisom i samej ustawie, zwłaszcza, że są w ustawie także i przepisy chociażby naruszające dodatkowo prerogatywy prezydenta, które zostały przyjęte w drugim czytaniu dopiero na skutek wniesionych poprawek, czyli z naruszeniem także i konstytucyjnych procedur. Więc tych argumentów, które pozwalają skierować ustawę do TK, jest dużo - przekonywał.

Podkreślił również, że ważna jest również kwestia umów międzynarodowych, w tym polsko-amerykańskiego traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych z 1990 r.

- W momencie, gdy Trybunał zajmuje się wnioskiem prezydenckim w trybie prewencyjnym, to wniosek ten, i cała ustawa, rozpatrywana jest przede wszystkim - czy też w ogóle - w aspekcie konstytucji. Traktat ma oczywiście powiązanie z konstytucją, ale o charakterze pośrednim, poprzez artykuł 9 i inne przepisy konstytucji - powiedział prezydent.

W jego ocenie TK mogłoby się nie odnieść do kwestii przestrzegania traktatu polsko-amerykańskiego.

Ponadto prezydent podkreślił również wagę pluralizmu medialnego, wolności słowa i badał obie te kwestie przed podjęciem decyzji w sprawie nowelizacji.

- Chciałbym uspokoić, że podejmując swoją decyzje ten element z całą powagą brałem pod uwagę i ten element z całą powagą rozważałem - oświadczył.

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji – poparcie prezydenta ws. ograniczeń udziału podmiotów zagranicznych

Jednocześnie prezydent zwrócił się do Sejmu, by ten przyjął rozwiązania ws. Ograniczenia udziału podmiotów zagranicznych w spółkach rynku medialnego.

- Apeluję, by Sejm przyjął odpowiednie rozwiązania ws. ograniczenia udziału podmiotów zagranicznych w spółkach rynku medialnego, ale żeby zrobić to na przyszłość, w sposób uporządkowany, bez wrzutek legislacyjnych – dodał prezydent.

Dodał, że w każdym kraju demokratycznym takie ograniczenia są i mają uniemożliwić powstanie monopolów medialnych, ale też ograniczyć wpływy zagraniczne.

Każde państwo i każda władza państwowa kieruje się zdroworozsądkowymi zasadami interesu wlanego kraju i narodu – mówił prezydent.