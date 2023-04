Maseczki. Gdzie wciąż jeszcze trzeba je nosić

Luksus konieczny to pojęcie, które w dzisiejszych czasach może odnosić się do wielu aspektów naszego życia. Jednym z nich jest dbałość o zdrowie jamy ustnej i piękny uśmiech, który niegdyś był zarezerwowany tylko dla najzamożniejszych. Dzięki postępowi stomatologii, coraz więcej osób ma możliwość poprawienia swojego wyglądu i zdrowia zębów, co staje się coraz bardziej powszechne i dostępne. Jak mówi ekspert z kliniki Implantik – Michał Kort – Polacy coraz częściej zwracają uwagę na stan swoich zębów i stają się bardziej świadomi korzyści wynikających z dbałości o ich zdrowie.