500 plus 2023 - wniosek, terminy, wypłata. Kiedy złożyć wniosek i jakich błędów nie można popełnić?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że gdy rodzic złoży wniosek o 500 plus do 31 maja 2023 r., otrzyma prawo do świadczenia od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 roku. Błędów we wnioskach jest mniej niż w ubiegłym roku, ale wciąż zdarzają się sytuacje, kiedy dwoje rodziców wnioskuje na to samo dziecko – wskazuje rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Wnioski o 500 plus w 2023 roku. ZUS przypomina o terminach i przestrzega przed błędami

Od 1 lutego 2023 r. przyjmowane są wnioski o świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Przysługuje ono na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.



"Z wniosków, które napłynęły, widzimy, że tych błędów jest dużo mniej niż w ubiegłym roku. Wciąż jednak zdarzają się sytuacje, kiedy dwoje rodziców wnioskuje na to samo dziecko. Ważne jest, aby opiekunowie przed wysłaniem elektronicznego wniosku sprawdzili numer rachunku bankowego, a także PESEL dziecka. Takie prozaiczne błędy mogą wydłużyć czas otrzymania świadczenia w wysokości 500 zł na dziecko" – podkreślił rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.



"Dla osób, które złożyły w ostatnich tygodniach wniosek o świadczenie, terminy wypłaty nie powinny się zmienić. Inaczej może być w przypadku osób, które wniosek wyślą w czerwcu lub lipcu. ZUS będzie dla nich wyznaczał najbliższe terminy wypłat. Nie zawsze mogą się one pokrywać z obecnymi datami przelewów" – dodał rzecznik ZUS.

Jak złożyć wniosek o 500 plus?

Wnioski o świadczenie składane są jedynie drogą elektroniczną. Można to zrobić na kilka sposobów – poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia albo swoją bankowość elektroniczną.



ZUS zachęca rodziców i opiekunów do składania wniosków przez aplikację mZUS. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Jest ona do pobrania ze sklepu Google Play lub Apple App Store.

500 plus 2023 - terminy

Jeśli rodzic lub opiekun złoży wniosek od 1 lutego do 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, otrzyma prawo do świadczenia od 1 czerwca do 31 maja roku następnego. Na przykład jeśli złoży wniosek od 1 lutego do 31 maja 2023 r., otrzyma świadczenie od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.



Jeżeli wniosek zostanie złożony po 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, to ZUS przyzna prawo do świadczenia od miesiąca, w którym rodzic lub opiekun złoży wniosek do końca okresu świadczeniowego, ale nie wcześniej niż od dnia urodzenia dziecka lub objęcia dziecka opieką.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ joz/

Dalszy ciąg materiału pod wideo