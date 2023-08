Prognoza pogody na 21 sierpnia 2023 r. Czy to koniec upałów?

Sprawdź jaka pogoda będzie 21 sierpnia! Czy nadal męczyć nas będą upały?

Europę północną obejmować będą niże z układami frontów atmosferycznych. Z kolei Europa centralna i południowa znajdą się w obszarze podwyższonego ciśnienia, ale od Zatoki Biskajskiej po kraje nadbałtyckie przebiegać będzie strefa pofalowanego frontu atmosferycznego.

Polska będzie pod wpływem klina wyżowego, jedynie przejściowo będzie zaznaczać się płytka zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym. Z zachodu napływać będzie powietrze polarne morskie, na północy nieco chłodniejsze, na południu cieplejsze.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie bez większych zmian.

Ile stopni 21 sierpnia 2023?

W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Miejscami, zwłaszcza w południowej połowie kraju, wystąpią przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w czasie burz na południu wyniesie do około 20 mm.

Temperatura maksymalna od 25 st. C na północnym zachodzie, około 29 st. C w centrum, do 32 st. C na południowym wschodzie, a nad morzem od 20 st. C do 25 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.(PAP)