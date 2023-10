Wybory 2023. Limity wydatków komitetów wyborczych na agitację wyborczą. PiS – 38,8 mln zł, KO – 35,4 mln zł, Konfederacja 36,5 mln zł, Trzecia Droga 33,9 mln zł, Lewica – 32,9 mln zł

Wybory 2023: Masz prawo odmówić przyjęcia karty do głosowania

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak wyjaśnia do kiedy masz prawo odmówić przyjęcia karty do głosowania. Okazuje się, że dopóki wyborca nie odejdzie od stołu obwodowej komisji, ma prawo odmówić przyjęcia karty do głosowania.