Dopłaty dla rolników w 2024 r. Aż 65% ze środków budżetu państwa

Rozporządzenie w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2024 r. przyjęte przez RM. Sprawdź szczegóły!

Przepisy przyjęte przez RM

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2024 r., przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

65% dopłat ze środków budżetu państwa

Rozporządzenie przewiduje udzielanie 65% dopłat ze środków budżetu państwa do składek z tytułu ubezpieczenia:

od ryzyka wystąpienia szkód na uprawy rolne (zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw)

oraz zwierząt gospodarskich (bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń).

Jakie rozwiązania dla rolników w 2024 r.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia przysługują producentom rolnym w wysokości do 65% składki.

Rozporządzenia przewiduje udzielanie 65 % dopłat ze środków budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia przez producentów rolnych z zakładami ubezpieczeń umów ubezpieczenia:

► upraw rolnych (zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru) od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę oraz ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne do składki do 1 ha uprawy;

► zwierząt gospodarskich (bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności do składki do 1 sztuki.