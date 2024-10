Sejm na żywo: Sejm obraduje 9-11 października 2024 r. [Transmisja online]

Relacja online: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ X kadencja Porządek dzienny 19. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 9, 10 i 11 października 2024 r. (środa-piątek) Początek obrad 9 października 2024 r. o godz. 10:00 Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (druki nr 679)

- sprawozdawca poseł Adam Krzemiński.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2025 (druk nr

- uzasadnia Minister Finansów.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych (druk nr

- uzasadnia Minister Finansów.

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 180. rocznicy urodzin Wawrzyńca Hajdy, śląskiego działacza niepodległościowego (druki nr 666)

- sprawozdawca poseł Łukasz Ściebiorowski.

Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2023 r." wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druki nr 469)

- wystąpienia Ministra Infrastruktury oraz posła Rafała Webera.

Porządek dzienny może być uzupełniony o: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr

- sprawozdawca poseł Bartosz Romowicz.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2025 (druk nr ...)

- uzasadnia Minister Finansów.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2023 roku wraz z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela wraz ze sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druki nr

- wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Archiwum: Komisja w sprawie Pegasusa. 8 października 2024 r. [Transmisja online]

Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. Przesłuchanie Ernesta Bejdy, byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Przesłuchanie prokurator Ewy Wrzosek, wezwanej w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. 16:00 – Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. posiedzenie zamknięte

Archiwum: Sejm na żywo: Komisja w sprawie Pegasusa. 3 października 2024 r. [Transmisja online] Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. (SKPG) sala nr 05, bud. U Przesłuchanie Doroty Brejzy, wezwanej w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. Archiwum: Sejm na żywo 1 października 2024 r. [Transmisja online] Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 672, 672-A i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła *

- sprawozdawca poseł Mirosław Suchoń.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy Obrony Terytorialnej lub żołnierzy Aktywnej Rezerwy (druki nr 673 i 681) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła *

- sprawozdawca poseł Krystyna Skowrońska.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich oraz ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (druki nr 655 i 658) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła *

- sprawozdawca poseł Jarosław Rzepa.

Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami (druk nr

- uzasadnia Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Paprocka, Doradca Prezydenta w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marek Rymsza, Doradca Prezydenta w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paulina Malinowska-Kowalczyk.

Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji w 2023 roku "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025" wraz ze stanowiskiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (druki nr

- wystąpienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz posła Wojciecha Króla. Archiwum: Sejm na żywo 27 września 2024 r. kasowy pit i renta socjalna [transmisja online] Nasza relację z trzeciego dnia obrad Sejmu, który zajmie się m.in. rządowym projektem ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Sejm będzie też pracował nad projektem, który pozwoli części przedsiębiorców skorzystać z tzw. kasowego PIT. W porządku obrad również rządowy projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz obywatelski projekt noweli ustawy o rencie socjalnej. Archiwum: Sejm na żywo 26 września 2024 r. Ustawy powodziowe [Transmisja online] Dzisiaj, po godz. 9, Sejm wznowi obrady; po południu posłowie mają rozpocząć prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Projekt przyjęła we wtorek Rada Ministrów. Projekt wprowadza szereg rozwiązań ułatwiających powodzianom radzenie sobie z jej skutkami.

Jednym z rozwiązań, które znalazło się w rządowym projekcie specustawy dotyczy wsparcia dla kredytobiorców. Kolejnym jest pakiet wsparcia związanego z mieszkalnictwem. Jak poinformowano, z Funduszu Dopłat zostanie udzielone bezzwrotne finansowe wsparcie dla osób, które ucierpiały na skutek powodzi. Drugie czytanie projektu specustawy zaplanowano w dodatkowym dniu posiedzenia Sejmu, czyli we wtorek, 1 października.

Razem z rządową ustawą posłowie mają też pracować w czwartek nad projektem ustawy autorstwa PiS, o szczególnych rozwiązaniach związanych ze wsparciem finansowym dla poszkodowanych przez powódź. Projekt zakłada wprowadzenie zasiłku celowego przyznawanego przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, który działa z upoważnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Wieczorem Sejm ma powołać specjalną komisję, która będzie zajmowała się projektami ustaw dotyczącymi walki ze skutkami powodzi. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział we wtorek, że będzie to komisja średnia, tzn. licząca 30 posłów. Argumentował, że potrzebna jest taka komisja, ponieważ obszerne projekty ustaw, które przygotowuje np. rząd, musiałyby tak naprawdę trafić do wszystkich sejmowych komisji.

Również w czwartek posłowie mają rozpocząć pracę nad rządowym projektem noweli ustawy w celu wsparcia przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy Obrony Terytorialnej lub żołnierzy Aktywnej Rezerwy. Nowe rozwiązanie przewidują m.in. ulgi podatkowe dla pracodawców zatrudniających żołnierzy. Kwoty ulg uzależnione są od stażu pracownika w wojsku - gdy żołnierz pełni nieprzerwaną służbę od co najmniej roku, kwota ulgi wynosi 12000 zł i wzrasta wraz ze stażem aż do kwoty 24000 zł, gdy pracownik-żołnierz pełni nieprzerwaną służbę co najmniej 5 lat. Kwoty te mogą zostać dodatkowo powiększone, jeśli pracodawca należy do mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców, albo gdy zatrudnia ponad 5 żołnierzy. Drugie czytanie zaplanowano na wtorek, 1 października.

Archiwum: Sejm na żywo 25 września 2024 r. Premier o skutkach powodzi [Transmisja online]

Rząd przedstawił w Sejmie informację na temat powodzi; KO broni decyzji rządu, PiS - krytykuje (synteza)

Premier Donald Tusk oraz ministrowie jego rządu przekonywali w środę w Sejmie o właściwej reakcji władz na powódź. Podobne stanowisko przedstawiał klub KO. Politycy PiS mówili o "putiniadzie", przekonując, że ważniejsze od zarządzania kryzysem było zarządzanie wizerunkiem premiera Tuska.

Przedstawiając w Sejmie informację rządu ws. powodzi, szef rządu wskazywał, że mimo tego, iż według ostatnich raportów była ona konsekwencją największej ulewy w historii Europy Środkowej, to skutki klęski pod wieloma względami są mniej dramatyczne niż te z 1997 r. Powołując się na wstępne oceny, Tusk wskazał, że zalanych lokali mieszkalnych będzie prawdopodobnie dziesięciokrotnie mniej niż w 1997 r. Podkreślił, że uratowane przed powodzią zostały wielkie skupiska ludzi, takie jak Wrocław i Opole.

Premier zapowiedział przedstawienie dokładnego kalendarium decyzji władz i instytucji, które były zaangażowane w działania związane z powodzią. "Jeśli ktoś ma obawy co do tego, czy cała akcja antypowodziowa, ratownicza zostanie rozliczona, to są obawy niepotrzebne" - podkreślił.

Zwracając się do posłów opozycji, Tusk ocenił jednak, że są oni "ostatnimi, którzy mogą mówić, że ktoś się spóźnił z akcją pomocy". "Ci ludzie, którzy na miejscu pomagali powodzianom w sobotę, w telewizji oglądali was na wiecu politycznym" - argumentował szef rządu.

W ten sposób Tusk odpowiedział na pojawiające się ze strony PiS zarzuty dotyczące "oblania egzaminu" z zarządzania kryzysowego. Te pojawiły się również podczas środowej debaty.

B. premier Mateusz Morawiecki (PiS) krytykował sposób przeprowadzania powodziowych sztabów kryzysowych. Jak wskazywał, spotkania, podczas których Tusk "rugał" i "beształ" urzędników, przypominały "putiniadę". "To (...) nie było zarządzanie kryzysem powodziowym, lecz wizerunkiem szefa rządu. Taka jest prawda o tych posiedzeniach. Bo jak inaczej nazwać - miejscami żałosne - spektakle będące formą teatralizacji polityki, w których premier odpytywał publicznie swoich ministrów, wojewodów i komendantów służb" - dodawał inny z posłów PiS Marcin Ociepa.

"W czasach trudnych, w czasach kryzysu test zdaje również opozycja - wy oblaliście egzamin. Nie potrafiliście zachować się przyzwoicie w tej trudnej sytuacji" - ripostował szef klubu KO Zbigniew Konwiński. Poseł KO podkreślał, że reakcja służb i władz w obliczu powodzi była właściwa, natychmiastowa i skuteczna - na tyle, na ile pozwalał żywioł.

Pozytywnie o działaniach rządu wypowiadała się też Anna Maria Żukowska (Lewica), zaś poseł Polski 2050 Paweł Zalewski apelował o zakończenie "plemiennych wojen". Krzysztof Bosak (Konfederacja) zarzucał natomiast rządowi chęć "zagadania" problemu, wskazując, że trwające łącznie trzy godziny wystąpienia wszystkich ministrów bardziej "rozwadniają" sprawę powodzi, niż przedstawiają rzetelną ocenę sytuacji.

Łącznie w środę głos zabrało 14 przedstawicieli Rady Ministrów - 13 ministrów oraz jeden wiceminister.

Broniąc początkowej reakcji rządu na kryzys, szef MSWiA Tomasz Siemioniak wskazywał, że już kilkadziesiąt minut po wydanym przez IMGW ostrzeżeniu o ekstremalnej pogodzie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przesłało sms z ostrzeżeniem o ulewach i potencjalnym zagrożeniu powodziowym. Podkreślił, że jako szef MSWiA bierze pełną odpowiedzialność za wszystkie decyzje i rozkazy wydane straży pożarnej i policji.

O tym, że budżet jest gotowy na finansowania usuwania skutków powodzi, mówił minister finansów Andrzej Domański. "Na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi zabezpieczyliśmy w budżecie w ciągu 48 godzin środki w wysokości 2 mld zł. Wiemy, że tę kwotę będziemy sukcesywnie zwiększać zgodnie z potrzebami" – podkreślił.

Szef MRiT Krzysztof Paszyk poinformował o pracy nad przepisami, zgodnie z którymi naprawy mieszkań i domów nie będą wymagać zgłoszenia do nadzoru budowlanego, a ich odbudowa - pozwolenia na budowę. "Te przepisy są przygotowane i gotowe do wdrożenia" - zapowiedział szef resortu rozwoju.

Szef MI Dariusz Klimczak nawiązał z kolei do kolejnych inwestycji hydrotechnicznych, wskazując, że specjaliści z Wód Polskich chcą przeznaczyć na nie 1,5 mld euro. "Planujemy wybudować m.in. zbiornik w zlewni środkowej Wisły, który ma chronić Kraków, a także zbiornik Kamieniec Ząbkowicki, o którym dużo się mówi i należy przystąpić do jego budowy" - wskazał Klimczak.

Przedstawiciele rządu poruszali również kwestie związane ze sprawami społecznymi, w tym wypłatą zasiłków dla ofiar, rolnictwem, ochroną zdrowia czy cyfryzacją. Wielokrotnie padały zapewnienia, że osoby poszkodowane w powodzi mogą liczyć na rządową pomoc i nie zostaną pozostawione samym sobie.