Rusza "Międzyresortowy Zespół do spraw Funduszu Kościelnego". Będzie miał za zadanie przeprowadzenie analiz oraz wypracowanie koncepcji zmiany funkcjonowania Funduszu Kościelnego oraz zmiany zasad jego finansowania. Pierwsze sprawozdanie ma zostać przedstawione Radzie Ministrów już do 31 marca 2024 r.

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszu Kościelnego zostało opublikowane w Monitorze Polskim. Co znajduje się w tych regulacjach? Jakie zadania zostały postawione przed tą nową instancją?

REKLAMA

Międzyresortowy Zespół do spraw Funduszu Kościelnego i jego zadania

W paragrafie pierwszym zarządzenia czytamy, że tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Funduszu Kościelnego (zwany dalej także„Zespołem”) oraz, że Zespół ten jest organem pomocniczym Rady Ministrów. Natomiast, zgodnie z paragrafem drugim zarządzenia, do zadań Zespołu ds. Funduszu Kościelnego należy:



1) przeprowadzanie analiz oraz wypracowanie koncepcji zmiany funkcjonowania Funduszu Kościelnego oraz zmiany zasad finansowania, w szczególności:



a) składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego duchownych,



b) działalności charytatywnej, oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej kościołów i innych związków wyznaniowych,



c) odbudowy, konserwacji i remontów obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej;



2) przedstawienie propozycji działań, w tym działań legislacyjnych, wynikających z wypracowanej koncepcji;



3) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.

Skład Zespołu ds. Funduszu Kościelnego

Określony został skład Zespołu. Przewodniczącym jest wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu lub podsekretarz stanu, poza tym, w skład Zespołu wchodzą:

Minister Finansów albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,

Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, Przewodnicząca Komitetu do spraw Pożytku Publicznego albo jej przedstawiciel,

Minister - Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo jego przedstawiciel,

Prezes Rządowego Centrum Legislacji albo jego przedstawiciel.

Przewodniczący Zespołu może zapraszać, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, przedstawicieli innych niż wymienione w § 3 pkt 1 i 2 organów, podmiotów, instytucji lub organizacji, których wiedza i doświadczenie mogą być wykorzystane w realizacji zadań Zespołu.

Posiedzenia i sprawozdania Zespołu

Jak czytamy w dokumencie, posiedzenia zespołu zwoływane będą nie rzadziej niż raz w miesiącu. Natomiast sprawozdanie z prac Przewodniczący Zespołu będzie musiał przedstawiać Radzie Ministrów w terminie do dnia 30 czerwca oraz do dnia 31 grudnia każdego roku. Przy czym pierwsze sprawozdanie Zespołu ma zostać przedstawione Radzie Ministrów już do 31 marca 2024 r.



Przypomnijmy, że o zamiarze powołania międzyresortowego zespołu ws. zmiany systemu finansowania Funduszu Kościelnego, poinformował premier Donald Tusk w grudniu ubiegłego roku.



Zobacz artykuł: Co to jest Fundusz Kościelny? Ile wynosi w 2024 r.?

Dalszy ciąg materiału pod wideo