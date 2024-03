Rihanna założyła buty rok przed zgłoszeniem wzoru do rejestracji. To powód unieważnienia prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego

W dniu 6 marca 2024 r. Sąd Unii Europejskiej utrzymał w mocy decyzję Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) odnośnie unieważnienie prawa do wspólnotowego wzoru butów sportowych, który zarejestrowano na rzecz Pumy. Powodem unieważnienia było ujawnienie tego wzoru przed dokonaniem zgłoszenia do rejestracji.

Czego dotyczyła sprawa?

Decyzją EUIPO z 11 sierpnia 2022 r. spółka Handelsmaatschappij J. Van Hilst (HJVH) uzyskała unieważnienie prawa do wspólnotowego wzoru butów sportowych, który zarejestrowano na rzecz Pumy w sierpniu 2016 r.

W uzasadnieniu swojej decyzji EUIPO wskazało, że Robyn Rihanna Fenty (znana jako Rihanna) nosiła buty przedstawiające wcześniejszy wzór o tych samym cechach co wzór zarejestrowany, i to dwanaście miesięcy przed dokonaniem zgłoszenia do rejestracji. W tych okolicznościach EUIPO uznało, że wspomniany wcześniejszy wzór został udostępniony, co uzasadnia unieważnienie prawa do zarejestrowanego wzoru.



Sąd UE oddalił wniesioną przez Pumę skargę na tę decyzję.



Na poparcie wniosku o unieważnienie prawa do znaku HJVH przedstawiła m.in. wizerunki zaczerpnięte z konta Instagram „badgalriri” datowane na połowę grudnia 2014 r., a odnoszące się do powołania Rihanny na nową dyrektorkę artystyczną Pumy. Wizerunki te ukazują Rihannę w białych butach sportowych z grubą czarną podeszwą. Wizerunki te powielono w szeregu artykułów w gazetach online.



Sąd potwierdził ocenę EUIPO, zgodnie z którą wspomniane wizerunki wystarczają do wykazania ujawnienia wcześniejszego wzoru i że środowiska wyspecjalizowane w danej branży mogły wiedzieć o tym ujawnieniu. W tym względzie stwierdził, że wizerunki zaczerpnięte z konta Instagram „badgalriri”, rozpowszechnione w grudniu 2014 r., pozwalają na zidentyfikowanie, gołym okiem lub za pomocą powiększenia tych fotografii, wszystkich istotnych cech wcześniejszego wzoru.



W tym kontekście Sąd oddalił argumenty Pumy, zgodnie z którymi nikogo nie interesowały buty Rihanny w grudniu 2014 r., a zatem nikt nie dostrzegł wcześniejszego wzoru. W grudniu 2014 r. Rihanna była bowiem gwiazdą pop znaną na całym świecie. Oznacza to, że jej fani i środowiska wyspecjalizowane w dziedzinie mody już przejawili w tym czasie szczególne zainteresowanie butami noszonymi przez nią w dniu podpisania umowy, na mocy której gwiazda została dyrektorką artystyczną Pumy.



W świetle tych okoliczności zdaniem Sądu EUIPO miało prawo przyjąć, że wcześniejszy wzór został ujawniony w grudniu 2014 r. w sposób umożliwiający unieważnienie prawa do zarejestrowanego wzoru.

Ważne Unijne znaki towarowe i wzory wspólnotowe są skuteczne na całym obszarze Unii Europejskiej. Unijne znaki towarowe współistnieją ze znakami krajowymi. Wzory wspólnotowe współistnieją ze wzorami krajowymi. Zgłoszenia unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych kierowane są do EUIPO. Odwołanie od jego decyzji może zostać wniesione do Sądu.

Źródło: Wyrok Sądu Unii Europejskiej z 6 marca 2024 r. - sprawa T-647/22 - Puma przeciwko EUIPO - Handelsmaatschappij J. Van Hilst (Chaussure).