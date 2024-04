Rząd ujawni wszystko o finansach? Ruszają prace nad ważnym dokumentem

Dokument pod hasłem "Wieloletni plan finansowy państwa" jest omawiany we wtorek 30 kwietnia przez Radę Ministrów. Motorem wzrostu gospodarczego ma być konsumpcja i środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). W wieloletnim planie finansowym zostaną przedstawione założenia dotyczące funkcjonowania niezależnej Rady Fiskalnej. W 2024 r. wzrost gospodarczy wyniesie 3,1 proc., a w roku 2025 przyspieszy do 3,7 proc.

Wieloletni plan finansowy państwa zamiast Aktualizacji Programu Konwergencji

We wtorek 30 kwietnia Rada Ministrów zajmuje się wieloletnim planem finansowym państwa - zapowiedział minister finansów Andrzej Domański. Wskazał, że z uwagi na zmianę przepisów unijnych, nie będzie już przygotowywana Aktualizacja Programu Konwergencji, którą wcześniej rząd co roku przesyłał do Komisji Europejskiej.

REKLAMA

Część danych, które wcześniej pojawiały się w Aktualizacji Programu Konwergencji – np. prognozy makroekonomiczne – zostanie zawarta w wieloletnim planie finansowym.

Wzrost gospodarczy w 2024 i 2025 roku, motorem wzrostu będzie konsumpcja i środki z KPO

Minister finansów powiedział, że oczekuje, iż w 2024 r. wzrost gospodarczy wyniesie 3,1 proc., a w roku 2025 przyspieszy do 3,7 proc. "Widziałem prognozy banków, wg których wzrost PKB może wynieść w 2025 r. nawet 4 proc. to oznacza, że będziemy jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w 2025 r. w UE" – powiedział Domański.

Wyjaśnił, że w I połowie roku motorem wzrostu będzie konsumpcja, w drugiej połowie zacznie być już widoczny wpływ środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Powstanie niezależna Rada Fiskalna, która będzie miała moc opiniowania prognoz do budżetu

REKLAMA

Powiedział także, że w wieloletnim planie finansowym zostaną przedstawione założenia dotyczące funkcjonowania niezależnej Rady Fiskalnej, zaś projekt ustawy zostanie przedstawiony w ciągu "kilku tygodni". "Chcę, aby rada była niezależna i żeby miała moc opiniowania prognoz do budżetu oraz żeby mogła opiniować całą ustawę. Chcę, aby członkowie byli wybierani przez różnorodne organizacje i instytucje reprezentujące szerokie spektrum poglądów ekonomicznych" - powiedział Domański.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Minister powiedział także, już od 30 kwietnia BGK ma zacząć publikować dane o wykorzystaniu funduszy, którymi zarządza, w rytmie kwartalnym. "To istotny element zwiększania transparentności finansów publicznych" – stwierdził Domański. Przyznał, że sama publikacja danych nie zwiększy kontroli parlamentu nad budżetem, ale wyjaśnił, że dla utrzymania tempa wzrostu PKB wszystkie zmiany należy robić stopniowo.

Zwrócił także uwagę na wysokie koszty obsługi długu publicznego w Polsce. Wynoszą one 2,1 proc. PKB, co oznacza, że pod względem tego wskaźnika Polska jest na 6 miejscu w UE. Powiedział także, że ze względu na zapadalność polskiego długu te koszty będą rosnąć.