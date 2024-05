Nawozy dla rolnictwa - od 6 maja 2024 r. działa generator wniosku

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że do wniosku należy dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w kwocie 705 zł (stawki określone w części III pozycja 28 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2022 r. poz. 2142, z późn. zm.).

Opłaty należy dokonać na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 z dopiskiem: opłata skarbowa od pozwolenia na wprowadzenie do obrotu.